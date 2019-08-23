Глава Управления мусульман Кавказа отбыл с визитом в Грозный

23 августа 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отбыл с визитом в столицу Чечни - город Грозный.

Как сообщили Trend в пятницу в УМК, делегация из Азербайджана, в которую вошли первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфат Аскеров, председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы, примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 68-й годовщины со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Кадырова.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили)

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