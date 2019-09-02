Азербайджан, повысив минимальную зарплату дважды за год, занял первое место в СНГ- депутат

2 сентября 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате повышения минимальной зарплаты дважды в течение года Азербайджан занял первое место в СНГ по этому показателю.

Об этом сообщила в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса от правящей партии “Ени Азербайджан” (ПЕА) Садагат Велиева.

По ее словам, соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева с первого сентября минимальная зарплата повысилась с 180 до 250 манатов, зарплаты госслужащих увеличились на 50 процентов, зарплаты сотрудников со специальными званиями и гражданских работников военных и правоохранительных органов - на 40 процентов, учителей общеобразовательных и среднеспециальных образовательных учреждений, прошедших диагностическую оценку знаний - в среднем на 20 процентов, а сотрудников ряда других организаций, финансируемых из государственного бюджета - в среднем на 40 процентов.

Велиева отметила, что масштабы усилий главы государства в направлении повышения благосостояния населения растут изо дня в день.

"Прогрессивные меры, предпринятые в социальной сфере, еще раз подтверждают, что интересы граждан Азербайджана стоят в центре государственной политики. Эти меры также доказывают, что сильная социальная политика Ильхама Алиева нацелена на обеспечение благосостояния населения, что в основе этой политики стоит гражданский фактор, социальная справедливость и принципы гуманизма", - подчеркнула депутат.

Она добавила, что обширные социальные пакеты, осуществляемые согласно указам и распоряжениям Президента влияют на рост благосостояния граждан всех категорий.

"Стоимость первого социального пакета, охватывающего 3 миллиона человек, была равна 1,6 миллиарда манатов. Исполнение второго пакета начнется в сентябре этого года. В целом, стоимость двух социальных пакетов за этот год составляет 2,3 миллиарда манатов. В будущем году на социальные меры с охватом 4,2 миллиона человек будет потрачено три миллиарда манатов», - сообщила Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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