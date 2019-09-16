Сегодняшние достижения в современной азербайджанской гимнастике связаны с именем Первого вице-президента Мехрибан Алиевой — министр

16 сентября 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодняшние достижения в современной азербайджанской гимнастике связаны с именем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал, выступая на церемонии открытия в Баку 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, сообщает в понедельник Trend.

«Спустя 14 лет Азербайджан принимает у себя 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. Эта великолепная арена, которая была сдана в эксплуатацию в 2014 году, является наглядным примером внимания и заботы о спорте проявляемых Президентом Ильхамом Алиевым. Азербайджан получил признание как опытный организатор престижных соревнований по различным видам спорта. Именно в Баку на высоком уровне прошли Кубки мира, Чемпионаты Европы и мира по видам гимнастики. Два года подряд Федерация гимнастики Азербайджана удостаивалась звания лучшей федерации мира. Неслучайно, международная федерация гимнастики поручила провести это престижное мероприятие именно Азербайджану», - сказал Рагимов.

По словам министра, сегодняшние достижения в современной азербайджанской гимнастике связаны с именем Первого вице-президента, Президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. «Выражаю признательность каждому члену местного
Организационного комитета, руководимого Мехрибан Алиевой, местным и иностранным волонтерам. Желаю успехов всем делегациям, приехавшим в Баку из 61 страны, и уверен, что в соревнованиях победят сильнейшие. Спасибо за внимание!» - сказал министр Азад Рагимов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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