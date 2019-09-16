Части азербайджанской армии, задействованные в широкомасштабных учениях, занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану проведения широкомасштабных учений, управление войсками, поднятыми по тревоге, и их передвижение осуществляется скрытно и оперативно в соответствии с высокими требованиями по их организации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе учений войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки.

На командных пунктах управления войсками организуется боевая работа.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, сегодня под руководством министра обороны начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений.

В рамках учений предусматривается отработка вопросов организации и проведения контрнаступательной операции в горах путем нанесения превентивных ударов для разгрома группировки противника и овладения выгодными рубежами на освобожденных территориях.

В учениях задействовано до 10 тысяч личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, которые проходят в сложных условиях горно-лесистой, скалистой местности и радиоэлектронной обстановки, будут выполняться задачи по организации слаживания действий передовых, обходных отрядов во взаимодействии с основными ударными группировками, а также артиллерией, авиацией и другими элементами боевого порядка.

Основное внимание будет уделено совершенствованию навыков управления войсками, а также вопросам боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения.

Все действия будут проходить на различных полигонах, учебных центрах с этапами боевой стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения продолжатся до 20 сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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