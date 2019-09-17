Группе деятелей культуры Азербайджана присвоены почетные звания

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры следующим лицам присваиваются почетные звания Азербайджана:
"Народный артист"
Аллахвердиеву Васифу Керим оглу
Фараджову Сардару Фараджулла оглу
"Заслуженный деятель искусства"
Халыгзаде Фаттаху Халыг оглу
Раджабову Огтаю Мамедага оглу
"Заслуженный артист"
Бутенко Игорю Леонидовичу
Пяткину Николаю Александровичу
"Заслуженный учитель"
Гёкчайской Саиде Огтай гызы
Гусейновой Рухсаре Гусейн гызы
Ягубовой Назиле Мир Теймур гызы.
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