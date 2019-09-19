Очередное заседание комиссии по делимитации границы пройдет в Грузии - замглавы МИД Азербайджана

19 сентября 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Турцией и Грузией играет большую роль в развитии и стабильности региона. Об этом журналистам сказал замминистра иностранных дел, спецпредставитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, сообщает в четверг Trend.

Он также сказал, что очередное заседание комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы пройдет в Грузии, отметив, что в августе был завершен первый этап обсуждений.

Замминистра добавил, что, помимо сотрудничества с западными партнерами, Азербайджан успешно реализует проекты на основе взаимного уважения и взаимных интересов также с соседними государствами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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