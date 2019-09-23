Эльмар Мамедъяров: Последние заявления Армении доказывают, что нынешнее правительство продолжает грубо нарушать нормы международного права

БАКУ /Trend/ - Последние заявления правительства Армении доказывают, что нынешнее правительство продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права.

Об этом во время четвертого заседания контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по агрессии Армении в отношении Азербайджана сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Мамедъяров отметил, что со времени начала конфликта между Арменией и Азербайджаном ОИС осудил агрессию в отношении Азербайджана и продемонстрировал свою принципиальную позицию, призвав к выполнению резолюций номер 822, 853, 874, 884 Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

"Эти резолюции все еще ждут своего исполнения, они остаются в силе и носят обязательный характер. Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз поблагодарить государства-члены ОИС за их солидарность и поддержку справедливой позиции Азербайджана. Мы выражаем серьезную обеспокоенность по поводу безответственного заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана 5 августа 2019 года, в котором Нагорный Карабах был объявлен территорией Армении. Мы решительно отвергаем данное заявление. В своем выступлении Пашинян с удовлетворением высказался по поводу результатов конфликта, который привел к массовым убийствам невинных людей, этнической чистке более одного миллиона азербайджанских граждан и лишению вынужденных переселенцев права на возвращение в свои дома. Он также бессовестно исказил цель переговоров, проводимых при покровительстве Минской группы ОБСЕ, охарактеризовав ее, как "сохранение последствий ... войны". Этот шаг следует за другими недавними провокационными заявлениями и угрозами «новой войны за новые территории», сделанными различными членами правительства Армении о невозвращении Азербайджану «ни дюйма земли», а также действиями Армении по размещению на подвергшихся этнической чистке территориях Азербайджана армянских поселенцев и незаконной эксплуатации природных ресурсов оккупированных территорий", - сказал министр.

Мамедъяров отметил, что последние провокационные заявления и действия правительства Армении доказывают, что нынешнее правительство страны продолжает грубо нарушать нормы и принципы международного права.

"Вместо того, чтобы добросовестно участвовать в переговорах под эгидой Минской группы ОБСЕ, Армения с целью выиграть время для консолидации результатов оккупации и этнической чистки злоупотребляет приверженностью Азербайджана мирному урегулированию конфликта, поддерживаемой международным сообществом, и использует любую возможность, чтобы замедлить процесс переговоров и избежать решения конфликта", - сказал Мамедъяров.

Министр также сказал, что будущее мирных переговоров на фоне безответственного поведения Армении зависит от способности, готовности и решимости международного сообщества, включая исламскую умму, оперативно и решительно действовать в этом тревожном вопросе.

В заключение министр выразил признательность государствам-членам ОИС и Генеральному секретарю ОИС за их постоянную поддержку правому делу Азербайджана и их усилия по прекращению агрессии Армении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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