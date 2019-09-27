Главы МИД Азербайджана и Беларуси обсудили перспективы сотрудничества

27 сентября 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщает Trend со ссылкой на МИД

Министры обменялись мнениями по текущему состоянию отношений двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью, перспективам расширения существующих связей.

Стороны обсудили саммит Движения неприсоединения, который состоится в Баку 25-26 октября, и меры по подготовке к этому форуму, а также вопросы председательства Азербайджана в предстоящие три года.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках программы Восточного партнерства Европейского Союза.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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