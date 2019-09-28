Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге

28 сентября 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, сообщает в субботу Trend.

Постоянную делегацию в ПАСЕ, в которую входят глава парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова и Эльшад Гасанов, возглавляет председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Визит начнется 29 сентября и будет продолжен до седьмого октября.

За время сессии будет заслушан отчет Бюро и Постоянного комитета Ассамблеи о проделанной работе, состоится обмен мнениями по состоянию институтов Омбудсмена в Европе, Банку развития Совета Европы, защите и поддержке жертв террора, постмониторинговому диалогу с Северной Македонией, демократическим институтам в Молдове, сохранению еврейского культурно наследия и др.

В рамках сессии пройдут мероприятия по случаю 70-летия создания СЕ и при организации азербайджанской делегации в ПАСЕ мероприятие на тему «100-летие женского избирательного права в Азербайджане».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Огтай Асадов: К сожалению мы становимся очевидцами подхода "двойных стандартов"
Политика 11 сентября 18:42
Президент ПАСЕ: Присоединение Азербайджана и других стран к организации сыграло важную роль в достижении единства в Европе
Политика 11 сентября 16:28
Президент ПАСЕ посетит Азербайджан
Политика 10 сентября 12:36
Докладчик ПАСЕ завершила свой визит в Азербайджан
Политика 9 сентября 18:03
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
Политика 5 сентября 10:18
Докладчик ПАСЕ посетит Азербайджан
Политика 4 сентября 17:50
Лента новостей
Минсельхоз рассматривает предложение по запрету на импорт меда в Азербайджан
Экономика 11:51
Узбекский "Нефтегазинвест" закупает электрооборудование
Тендеры 11:43
Делегация Туркменистана прибыла в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН
Туркменистан 11:40
В Южной Корее загорелось грузовое судно
В мире 11:35
Emin и Bahh Tee представили дуэт "Парами" (ВИДЕО)
Культура 11:28
Узбекско-корейское СП закупает запчасти для компрессора
Тендеры 11:19
Азербайджан расширил географию экспорта меда – минсельхоз
Экономика 11:19
Грузия добилась значительного прогресса в плане развития сельского хозяйства
Финансы 11:08
В Загаталы открылся II Международный фестиваль фундука, грецкого ореха и каштана
Общество 11:02