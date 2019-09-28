Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация примет участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, сообщает в субботу Trend.

Постоянную делегацию в ПАСЕ, в которую входят глава парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова и Эльшад Гасанов, возглавляет председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Визит начнется 29 сентября и будет продолжен до седьмого октября.

За время сессии будет заслушан отчет Бюро и Постоянного комитета Ассамблеи о проделанной работе, состоится обмен мнениями по состоянию институтов Омбудсмена в Европе, Банку развития Совета Европы, защите и поддержке жертв террора, постмониторинговому диалогу с Северной Македонией, демократическим институтам в Молдове, сохранению еврейского культурно наследия и др.

В рамках сессии пройдут мероприятия по случаю 70-летия создания СЕ и при организации азербайджанской делегации в ПАСЕ мероприятие на тему «100-летие женского избирательного права в Азербайджане».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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