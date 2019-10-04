Будет проведена международная кампания под названием "Карабах - Азербайджан и восклицательный знак" (версия 2)

4 октября 2019 18:57 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 17:28)

БАКУ/Trend/ - В последнее время официальные лица Армении во главе с премьером Николом Пашиняном выступают с провокационными заявлениями в связи с исконными, историческими землями Азербайджана. Азербайджан расценивает эти шаги Армении, как деструктивные, направленные на сохранение статуса-кво.

Об этом в пятницу сказала Trend глава пресс-службы министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

По ее словам, Армения, призывом к присоединению оккупированных территорий Азербайджана, оскорбляет и унижает нормы и принципы международного права, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и принятые Совбезом ООН резолюции №№ 822, 853, 874, 884, а также демонстрирует тотальное неуважение к мировому сообществу, в частности организации, ответственной за решение конфликта путем переговоров.

«Заявление премьер-министра Армении «Карабах-Армения и точка» пятого августа в Ханкенди и то, что он сказал «миацум», что означает присоединение Нагорного Карабаха к Армении, в очередной раз, без сомнения, изобличает Армению в том, что их главная цель – ничто иное, как оккупация.

Президент Ильхам Алиев, выступив третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в городе Сочи Российской Федерации, подчеркнув что заявление премьер-министра Армении «Карабах - часть Армении и точка» является ложью, сказал, что "Карабах является исторической, исконно азербайджанской землей. Так что, Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак".

В поддержку выступлению Президента, министерство молодежи и спорта и Молодежно-общественное объединение Центра информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный Карабах» седьмого октярбя 2019 года запускаетМеждународную молодежную кампанию «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».

Целью кампании является мобилизация молодежи, молодежных организаций и азербайджанской молодежи, получающей образование и живущей за границей, с тем, чтобы разоблачить лживые и не отражающие действительность заявления официальных лиц Армении, в частности еще раз донести до мировой общественности факты, подтверждающие принадлежность Карабаха Азербайджану.

В рамках кампании, используя хэштеги #Karabakh #AllForKarabakh и #KarabakhIsAzerbaijan в социальных сетях Facebook и Twitter на официальных языках ООН будут публиковаться исторические документы и факты, принятые международными структурами документы, фото и видео», - сказала Мамедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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