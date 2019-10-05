Сотрудничество России и Азербайджана в военной сфере носит стратегический характер — политолог (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Из слов Президента Ильхама Алиева о связях Азербайджана с Россией, прозвучавших третьего октября на пленарной сессии XVI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в российском городе Сочи, еще раз становится ясно, что отношения меду двумя странами динамично развиваются.

Об этом в субботу сказал Trend политолог Арзу Нагиев.

Он сообщил, что отношения между двумя странами развиваются и в политической, и экономической, и военной сфере.

“Известно, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном в военной сфере носит стратегический характер и развивается по восходящей линии. Между двумя странами в военной сфере подписаны важнейшие контракты, и работы в этом направлении продолжаются. Даже если военное сотрудничество между Азербайджаном и Россией кому-то не нравится, известно, что не входящий ни в какой блок и поддерживающий двусторонние отношения, способный вести сбалансированную политику Азербайджан, избрал Россию в качестве одного из своих стратегических партнеров и предпринимает соответствующие шаги в этом направлении. В то же время, проведение совместных военных учений составляет одно из важных направлений сотрудничества в военной сфере между двумя государствами.

Насколько стратегически важным партнером для России является Азербайджан, настолько и Россия является стратегически значимым партнером Азербайджана. Необходимо отметить, что осуществляется эффективное сотрудничество и между органами спецслужб, пограничными войсками и другими правоохранительными органами двух стран. В то же время, проведенные на границе России с Азербайджаном антитеррористические операции в очередной раз показывают, что между двумя странами существует координация деятельности. Естественно, так и должно быть, потому что Россия и Азербайджан - близкие соседи», - сказал Нагиев.

Он также затронул эффективные внешние связи между двумя странами. Было отмечено, что Азербайджан и Россия в рамках международных организаций осуществляют плодотворное сотрудничество, всегда поддерживают позиции друг друга.

Политолог добавил, что связи между регионами Азербайджана и России также постоянно развиваются.

«Между различными регионами двух стран имеются прямые связи, в то же время осуществляется взаимное инвестирование, увеличивается товарооборот. То есть, благодаря и внешней, и внутренней политике, связи между Россией и Азербайджаном носят стратегический характер и постоянно развиваются по восходящей линии», - подытожил Арзу Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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