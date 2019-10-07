Президент Ильхам Алиев: Приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства

7 октября 2019 00:01 (UTC+04:00)

C какой бы стороны мы ни посмотрели главным принципом должно быть соблюдение норм и принципов международной права.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев накануне заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в интервью телеканалу "Первый" в ходе визита в Сочи.

Президент Ильхам Алиев отметил, что к сожалению, они грубо нарушаются и существует выборочный подход к уважению этих принципов.

"Азербайджан как страна, которая пострадала от несоблюдения принципов международного права, в том числе в связи с оккупацией Арменией нашей территории, конечно же, на всех международных площадках отстаивает приоритет международного права. Совет Безопасности ООН иной раз выполняет резолюции в течение дней, а в нашем случае они остаются на бумаге более 25 лет. Тем самым в определенной степени дискредитируется этот ведущий мировой институт. Поэтому думаю, что приоритет международного права должен быть главным фактором мироустройства. Но реалии таковы, что этого не происходит. От такой страны, как Азербайджан, мало что зависит в глобальных мировых делах. Поэтому ведущие страны мира, думаю, на них ложится основная ответственность и задача для того, чтобы принципы мироустройства соблюдались", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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