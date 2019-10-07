Повреждение армянами "Верхней мечети Гёвхар-ага" под предлогом ремонта" - еще одно доказательство их захватнической политики - Мубриз Гурбанлы

БАКУ/Trend/ - Армяне уничтожили на оккупированных территориях Азербайджана сотни историко-религиозных памятников. Таким образом, они хотят стереть с лица земли исторические следы, духовную память азербайджанцев, которые проживали тысячи лет на этих территориях.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. По его словам армянский вандализм также проявляет себя в отношении исторических памятников Азербайджана, находящихся на оккупированных территориях.

«Число историко-религиозных памятников на оккупированных территориях составляет 403, в том числе 67 мечетей, 144 храма, 192 святилища. Эти образцы культуры принадлежат не только народу Азербайджана, но и всему человечеству. С этой точки зрения их охрана имеет международное значение. Это агрессия не только против Азербайджана, Ислама, но и против культуры человечества.

Армяне, не ограничившись демонтированием надписи на "Верхней мечети Гёвхар-ага" на азербайджанском языке и ее заменой на доску со словами «Историко-культурный памятник, Верхняя мечеть, 1883, охраняется государством», изменили внешний вид мечети. Это должно восприниматься как продолжение вандализма, направленного на наследие азербайджанского народа.

Председатель госкомитета отметил, что разрушение и умышленная порча исторических и культурных памятников в результате самоуправства армянских оккупантов, противоречит Гаагской Конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта» от 1954 года, Европейской Конвенции «Об охране археологического наследия» от 1992 года, а также Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» от 1972 года.

«Несмотря на это оккупанты продолжаются вести незаконные археологические раскопки на нашей территории, разрушают исторические памятники, мечети, фальсифицируют наше историческое и культурное наследие. На оккупированных территориях подвергаются агрессии не только памятники ислама, но и памятники периода Кавказской Албании, осуществляются акты фальсификации и присвоения по отношению всех христианских памятников. Мы неоднократно направляли обращения в международные организации по этому вопросу. Требовали, чтобы Армения была привлечена к международной правовой ответственности за свой вандализм, чтобы эти зверства получили международную оценку», - сказал Мубариз Гурбанлы.

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