Сиявуш Новрузов: Али Асадов принял активное участие в установлении экономических связей между Европой и Азербайджаном

8 октября 2019 13:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня в результате проведенных Президентом Ильхамом Алиевым реформ осуществляется гибкая политика. Общенациональный лидер Гейдар Алиев поставив перед всеми программу, доказал своей деятельностью и образом жизни, что если кто-то достойно справляется со своими обязанностями, то это оценивается.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент), заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

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