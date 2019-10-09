Председатель Совета кантонов Швейцарии прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета кантонов Швейцарии Жан-Рене Фурнье прибыл с визитом в Азербайджан, сообщает в среду Trend.

В международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова и другие официальные лица.

Фурнье отметил, что целью его визита является проведение обсуждений по поводу дальнейшего развития отношений между нашими странами. Председатель Совета также добавил, что связи между Швейцарией и Азербайджаном, имеющие многолетнюю историю, опираются на взаимное доверие и уважение.

«Мы стараемся вывести наше сотрудничество на более высокий уровень. Роль Азербайджана в развитии региона - велика. Мы ценим усилия Азербайджана по диверсификации своей экономики. Президенты Азербайджана и Швейцарии ежегодно встречаются в Давосе», - отметил Фурнье.

По его словам, взаимные визиты высокого уровня важны с точки зрения дальнейшего развития двусторонних связей, в частности, межпарламентских отношений. На встречах, которые пройдут в ходе текущего визита, будут обсуждены дальнейшие перспективы развития сотрудничества между странами.

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