Самед Сеидов: Выступления Президента в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений

14 октября 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений с точки зрения защиты национальных интересов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе конференции "Карабах - это Аербайджан!" сказал председатель парламентского комитета, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Самед Сеидов.

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