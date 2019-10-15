Азербайджан не поддержал проект резолюции Межпарламентского союза против Турции

15 октября 2019 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Делегация в составе депутатов Милли Меджлиса (парламент) Шахина Исмайылова, Кямрана Байрамова, Соны Алиевой и Кямрана Набизаде участвуют на 141-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проводится на тему "Роль парламентов и возможные механизмы укрепления международного права, вклад регионального сотрудничества" в столице Сербии Белграде.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в мероприятии участвуют свыше 1700 делегатов из 154 стран мира.

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