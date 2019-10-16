Экономический рост в этом году стал результатом целенаправленных социально-экономических реформ - депутат

БАКУ/Trend/ - Социально-экономические реформы, проводимые в стране, осуществленные важнейшие инфраструктурные проекты и другие действенные меры реализуются на основе продуманной систематической стратегии развития.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Гусейнбала Мираламов.

Он сообщил, что проведенные целенаправленные социально-экономические реформы уже дают свои положительные результаты.

“Социально-экономические показатели девяти месяцев этого года позитивны и в стране обеспечен экономический рост. В частности, рост ненефтяного сектора составил более трех процентов, в то же время ненефтяная промышленность страны увеличилась на более чем 15 процентов. Все это стало возможным, благодаря проведенным за последние годы реформам, в частности предпринятым шагам в направлении развития ненефтяного сектора», - сказал Гусейнбала Мираламов.

Он подчеркнул, что основной линией стратегии государства является повышение уровня жизни граждан, улучшение благосостояния людей.

«В этом году глава государства реализовал очень серьезный и большой социальный пакет и в результате этого улучшилось материальное состояние четырех миллионов 200 тысяч человек, были увеличены пенсии, зарплаты, пособия», - сказал он.

Мираламов добавил, что имеющаяся в Азербайджане экономическая свобода, созданные в направлении развития частного сектора эффективные условия, демократическая среда способствуют как расширению внешних связей сотрудничества, так и потоку инвестиций в страну.

“Благодаря достигнутому в настоящее время высокому уровню социально-экономического развития Азербайджан наряду с привлечением внимания ведущих мировых государств и влиятельных международных организаций, также занимает первые позиции в различных рейтинговых таблицах. Наглядным примером вышесказанного является достижение Азербайджаном позиции в первой двадцатке стран-реформаторов в рейтинге «Doing Business 2020».

Эксперты Всемирного банка считают, что достижению Азербайджаном такого положительного результата способствовало формирование благоприятной бизнес-среды благодаря реальным результатам важнейших мер, принятых в сферах регистрации недвижимости, получения кредитов, защиты миноритарных инвесторов и договорной дисциплины», - подчеркнул Гусейнбала Мираламов.

Он отметил, что цикл продолжительных успехов, как показатель восходящей динамики развития экономики Азербайджана, очень позитивный фактор.

"Это обуславливают в первую очередь, конечно же, обеспечение под руководством Президента Ильхама Алиева социально-экономической стабильности в стране, систематическое проведение экономических реформ, а также благоприятной бизнес-среды, созданной для роста объема иностранных капиталовложений», - подытожил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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