Проведение саммита Движения неприсоединения в Баку доказывает многогранность курса внешней политики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Проведение XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку важно и имеет большое значение для Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, Движение неприсоединения является второй по величине организацией в мире после ООН и около 55 процентов мирового населения проживает в странах-членах организации.

"Эти государства обладают более чем 75 процентами мировых запасов нефти и более чем 50 процентами газа, а также огромными человеческими и природными ресурсами", - сказал Мамедов.

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