Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана — эксперт

24 октября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Если учесть, что в середине 90-х годов Азербайджан не отвечал требованиям интеграции в международные организации, и какие трудности это доставляло, то сегодняшнее тесное сотрудничество с многочисленными международными организациями воистину является большим историческим достижением Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, вступление в Движение неприсоединения следует считать необходимым и смелым решением азербайджанской дипломатии.

"Хотя Азербайджан присоединился к этому движению в 2011 году, стратегия внешней политики, осуществляемая общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще с середины 90-х годов, с каждым днем все больше приближала страну к этому. В целом, присоединение Азербайджана к Движению неприсоединения является логическим завершением процесса, который был начат Гейдаром Алиевым, и в очередной раз доказал насколько привержен Президент Ильхам Алиев к принципу преемственности, в том числе, в сфере внешней политики. Активное участие в Движении неприсоединения является историческим достижением дипломатии Азербайджана. Представленные в этой платформе 120 государств и 10 международных организаций, обладают абсолютным большинством, как мирового населения, так и экономических и энергетических ресурсов", - сказал Гулиев.

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