Президент Алжира: Движение неприсоединения доказало способность быть серьезным игроком на международной арене

БАКУ/Trend/ - Движение неприсоединения (ДН) доказало способность быть серьезным игроком на международной арене.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Алжира Абделькадер Бенсалех на XVIII Саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, который проходит в Баку.

«ДН доказало способность быть серьезным игроком на международной арене. На данный момент, нашей основной целью является стремление наладить взаимовыгодное сотрудничество. ДН должно взять на себя ответственность отвечать тем вызовам, с которыми мы все сталкиваемся. Сюда входят гонка вооружений, секторальные конфликты. Обязанность наших государств - это достичь устойчивого развития. Использование силы во многих странах указывает на необходимость найти путь для мирного решения проблем. Если мир не примет общую позицию, всем известно, какими будут последствия. Я выражаю уверенность в единстве ДН. В противном случае мы не сможем добиться успеха, мы должны идти рука об руку и уважать Бандунгские принципы»,- резюмировал президент.

Бенсалех выразил уверенность, что страны-члены ДН смогут достичь успеха в реализации рекомендаций саммита.

Отметим, что XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения продолжится до 26 октября.

До саммита 21-22 октября состоялась подготовительная встреча должностных лиц стран-участниц, а 23-24 октября - встреча глав МИД.

Представители 158 стран и международных организаций участвуют в саммите. В мероприятии также участвуют министры иностранных дел, главы государств и правительств и другие высокопоставленные представители.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор Юсиф Агаев)

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