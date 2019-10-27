Саммит Движения неприсоединения в Баку: серьезная дипломатическая победа Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Саммит Движения неприсоединения – второй после ООН по числу участников международной организации — проводится в Европе впервые с 1989 года. И тот факт, что местом его проведения стал Баку – свидетельствует о серьезной дипломатической победе и всевозрастающей роли Азербайджана на мировой арене. Об этом сказал Trend основатель и руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По словам российского политолога, важно и то, что именно в Баку, впервые в истории столь уважаемой и влиятельной организации состоялся молодежный саммит.

«Это повышает интерес представителей "поколения Z", активно входящих во взрослую жизнь, к решению задач Движения неприсоединения, вносит новое видение и новые варианты. В том числе и для перезагрузки зашедших в тупик переговорных процессов по целому ряду территориальных и межэтнических конфликтов. Карабахский конфликт – один из таких», - сказал российский политолог.

В свою очередь, турецкий политолог, ведущий представитель экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в комментарии Trend заявил, что Движение неприсоединения на сегодняшний день является одним из сильных и влиятельных блоков. К тому же ни одна африканская страна не является членом НАТО, но почти все африканские страны находятся в составе Движения неприсоединения.

Энгин Озер так же отметил, что Азербайджан на сегодняшний день является самым стратегически важным игроком в регионе.

«Политика Азербайджана по отношению к таким блокам, как ОДКБ и НАТО самая эффективная в регионе. Благодаря грамотной политике главы государства, Азербайджан одновременно может усилить партнерство по всем направлениям с Россией и Западом, в том числе и с Турцией. В результате Азербайджан еще больше утверждается в качестве регионального лидера», - сказал эксперт.

Эксперт заявил, что саммит Движения неприсоединения — безусловно хороший повод и хорошая возможность поднять вопрос стабильности на Кавказе и возвращения оккупированных территорий в состав Азербайджана.

Между тем, глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов отметил, что Азербайджан на всех платформах и во всех международных организациях имеет очень хороший имидж, политический и международный статусы.

«Несмотря на то, что Азербайджан только в 2011 году стал членом Движения неприсоединения, в 2019 году председательство перешло к нему.

Не менее интересна сама история присоединения Азербайджана к этой организации. В 2011 году, все постсоветские страны сталкивались с вопросом интеграции в западном или в северном направлении. Нам известно, что Армения является членом ОДКБ, Грузия стремится в НАТО. Но, членство в Движении неприсоединения было самым разумным и рациональным решением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы спасти страну от рисков, которые стояли, перед государственностью Азербайджана, с учетом того, что в регионе имеют свои интересы мировые игроки. Движение неприсоединения отвечает сегодняшним национальным и государственным интересам АР», - сказал Заур Мамедов.

Политолог также отметил, что уже после вступления Азербайджана в Движение неприсоединения, Армения стала активно рассматривать это направление в своей внешней политике.

Напомним, что в Баку в эти дни проходит XVIII саммит Движения неприсоединения, в котором участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также главы международных организаций.

Движение неприсоединения — вторая крупнейшая в мире организация после ООН. Сегодня примерно 55 процентов мирового населения живет в странах-участницах Движения, которые обладают более чем 75 процентами мировых запасов нефти и более чем 50 процентами газа, а также крупнейшими природными и человеческими ресурсами.

( Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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