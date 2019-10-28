Председательство в Движении неприсоединения — это признание заслуг и большое доверие к Азербайджану - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Для Азербайджана вопрос участия в Движении неприсоединения очень важен. Более того, именно председательство Азербайджана в этой организации наглядно показывает верность страны принципам движения. Об этом заявил Trend глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский эксперт Андрей Иванов.

По оценкам российского эксперта, Азербайджан как никто другой находится на перекрестке самых различных политических и экономических интересов, но при этом на протяжении многих лет сохраняет полную независимость и самостоятельность, как во внутренней, так и во внешней политике.

«Азербайджан сегодня имеет хорошие, теплые отношения практически со всеми глобальными политическими игроками и региональными державами. Он развивает торговлю и культурные связи, как с соседями, так и с дальними странами. Но при этом он не принимает ни чью сторону, не входит ни в какие воинственные объединения и не ставит целью туда войти. Фактически только Азербайджан на всём постсоветском пространстве может похвастаться такой степенью суверенитета. Но при этом Баку не отказывается от диалога ни с кем, даже по самым острым проблемам. Так что выбор Азербайджана председателем Движения — это и признание заслуг, и большое доверие. И, конечно же, председательство Азербайджана в Движении неприсоединения это и новые возможности для страны. Прежде всего, в деле отстаивания национальных интересов и самого принципа уважения к суверенитету государств», - заявил Андрей Иванов.

Российский аналитик напомнил, что Движение неприсоединения возникло в самый разгар холодной войны, отметив, что смысл объединения был в том, что страны - создатели движения, решительно выступили против любых попыток втянуть их в чужие геополитические игры.

«При этом в разных государствах были разные общественно-политические и экономические системы. Но в том и был смысл движения, что утверждалось право каждого народа на выбор собственного пути, и при этом каждая страна могла бы развиваться независимо от интересов сверхдержав.

Сегодня геополитическое противостояние вновь обостряется. Государства объединяются в различные блоки, которые формально не враждебны друг другу, но созданы явно с целью укрепить свои позиции в условиях жесткой конкуренции. И если во времена холодной войны было две сверхдержавы - США и СССР, то сегодня на мировой арене пытаются создавать свои блоки как глобальные, так и региональные державы. И это лишь усугубляет противостояние в самых разных регионах мира. Мы видим, как разные силы борются за влияние в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке», - продолжил Глава Центра стратегического анализа РИИР.

Известный аналитик считает, что сейчас деятельность Движения неприсоединения вновь становится крайне актуальной, поскольку за интересами крупных игроков, интересы небольших государств могут просто игнорироваться.

По мнению российского эксперта, для избежание всего этого и существует Движение неприсоединения.

(Автор: Матанат Насибова Редактор: Юсиф Агаев)

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