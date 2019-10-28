Азербайджан выразил Франции протест

БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в министерство иностранных дел, где замминистра Халаф Халафов провел с ним встречу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, во время встречи французскому послу была вручена нота протеста по поводу встречеи председателя Регионального совета Овернь-Рон-Альп этой страны Лорана Вокье, в ходе визита последнего в Ереван на прошлой неделе, с «министром иностранных дел» так называемого режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, Масисом Майыляном и подписанием с ним «совместного заявления».

Призывы, содержащиеся в «заявлении», наносят удар процессу переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, и выражают поддержку позиции страны-оккупанта Армении по изменению формата переговоров.

Подписание таких «совместных заявлений» на фоне принятия решений судами Франции об аннулировании незаконных договоров, подписанных между рядом муниципалитетов и региональных структур этой страны с незаконными «структурами власти» на оккупированных территориях Азербайджана, происходит также в результате провокационных усилий армянского лобби.

Напоминаем, что эти незаконные «документы», подписанные между местными органами власти Франции и самопровозглашенным режимом, противоречат национальным законодательствам Азербайджана и Франции, в частности 73-й статье Конституции Франции, статьям «Общего кодекса территориальных единиц» и пунктам циркулярного документа, подписанного министрами внутренних дел и иностранных дел Европы 24 мая 2018 года.

Было решительно доведено до сведения французского посла, что продолжение подписаний таких незаконных «документов» местными и региональными органами Франции, которая является одной из ведущих стран Евросоюза и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, бросает тень на роль беспристрастного посредника этого государства и является негативным примером для других стран-членов Евросоюза.

Было потребовано, чтобы французский посол привлек внимание к этим нежелательным тенденциям и призвал МИД своей страны вмешаться в вопрос и дать объяснения азербайджанской стороне.

В свою очередь, посол Франции Гросс сообщил, что такие выступления местных и муниципальных органов не имеют никакой правовой силы и не отражают позицию правительства Франции. Он подчеркнул, что позиция Франции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта принципиальна и неизменна. Посол Франции сообщил, что программа визита Вокье не поддерживалась правительством Франции, что встреча с представителем т.н. «режима» состоялась после официальной части визита и в это время там не был посол Франции в Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.