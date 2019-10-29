Азербайджанская община: Визит преподавателей Лилльского университета в Карабах - проявление неуважения к официальной позиции Франции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление протестного характера в связи с визитом преподавателей Лилльского университета Франции в Карабах.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общину, при учреждении «партии» под названием «Свободная родина», образованной самопровозглашенным режимом в Нагорном Карабахе, группа преподавателей и профессоров Лилльского университета Франции совершила незаконный визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана.

«Согласно информации, распространенной в армянских СМИ, в составе делегации присутствовали ученые, специализирующиеся в разных сферах. В ходе незаконного визита сотрудники Лилльского университета побывали и в «Шушинском технологическом университете», сделали заявления о будущих «связях».

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана заявляет, что оценивает незаконный визит преподавателей и профессоров Лилльского универститета, обладающего давними традициями, на оккупированные территории Азербайджана как крайнюю безответственность и неуважение к международному праву. Кроме того, этот «визит» серьезно подрывает репутацию университета, который имеет научные открытия в области электроники и нанотехнологий мирового значения. Как это возможно, чтобы преподавательский и профессорский состав такого университета не знал куда их привезли? Неужели эти люди не попытались разузнать в интернете об истории Нагорного Карабаха, как Армения оккупировала эти территории? Самое главное, осведомлены ли преподаватели и профессора Лилльского университета о позиции Франции по территориальной целостности Азербайджана и знают ли, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана? Если нет, то это действительно постыдный факт для ученых. Однако если профессора Лилльского университета совершают незаконный визит в Нагорный Карабах будучи осведомлены об официальной позиции Франции, то это также неуважение к официальной позиции их страны", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что с другой стороны Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ осуществляет миссию посредничества между Арменией и Азербайджаном.

«В таком случае, незаконный визит преподавателей и профессоров Лилльского университета в Нагорный Карабах, также, ставит под сомнение статус беспристрастного посредника этой страны на переговорах.

Мы – азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона выражаем свой протест и руководству Лилльского университета. Считаем, что руководство упомянутого университета примет серьезные меры в связи с данным «визитом», который считается оскорблением элементарных человеческих прав изгнанных из Нагорного Карабаха азербайджанских жителей, и не допустит повторения таких деяний», - отмечено в документе.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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