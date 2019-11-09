Глава МИД Турции поздравил азербайджанский народ (ВИДEO)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ по случаю девятого ноября - Дня Государственного флага.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сообщил Чавушоглу в видеоролике на своей официальной странице в Twitter.

"Вознести наше братство на самый высокий уровень, в соответствии с принципом «Одна нация - два государства», является и нашим общим наследием, и нашим долгом перед будущими поколениями. Турция – это Азербайджан, Азербайджан – это Турция! Наша свобода, будущее и благополучие связаны друг с другом», - сказал в поздравлении Мевлют Чавушоглу.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева об учреждении Дня Государственного флага от 17 ноября 2009 года, ежегодно девятого ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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