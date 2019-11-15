Общественность осуждает "Мусават": Превратили партию в "маклерское гнездо"! (версия 2)

15 ноября 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соцсетях продолжают обсуждать арест германской полицией членов партии "Мусават" за то, что они занимались незаконной миграционной деятельностью и бизнесом на "политэмигрантах".

Так, партийные функционеры, делясь различными публикациями, пытаются "выйти из ситуации", а пользователи соцсетей выступают с противоположными аргументами.

На статус председателя партии "Мусават" Арифа Гаджилы «Из Европы депортируются наши соотечественники. У них свои цели. По возможности уменьшить число мигрантов на своей территории - государственная политика каждой европейской страны» написаны сотни комментариев с критикой.

Пользователь Талех Коч пишет: «Вы - гнусные люди. Открыто заявляю, что в памяти таких, как я простых и зарабатывающих своим трудом людей, вы не запомнились ничем, кроме фальши. Вас не мучает совесть? Вы - пятно! Я не состою в рядах какой-либо партии, обычный представитель народа. Позор вам, и думаю, мне есть чего стыдиться, потому что вы превратили партию в "маклерское гнездо".

На статус заместителя башгана партии "Мусават" Сахавета Солтанлы также последовали аналогичные комментарии.

Солтанлы написал в Facebook: «Мы тоже занимаемся расследованием событий, происходящих в эти дни в Германии. Этот вопрос представляет собой уже три года как начавшееся комплексное расследование, которое охватывает не только Германию. Есть много интересных фактов…» На это пользователь Фуад Рагимли отреагировал так: «Вы везде что-то вытворяете, а потом говорите, что это носит политический характер. Сначала уезжают за границу для решения своих социальных проблем, а потом все становятся политиками».

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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