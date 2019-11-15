Мероприятие в США обернулось крахом для армянских парламентариев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Мероприятие “Обеты бархатной революции в Армении: продвижение демократических реформ и усиление стратегического сотрудничества с США" обернулось крахом для армянских парламентариев.

Мероприятие состоялось 14 ноября в Германском фонде Маршалла в Вашингтоне, выступили вице-спикер армянского парламента Ваге Энфиаджян, депутаты Лилит Макунц (руководитель альянса Пашиняна "Мой шаг"), Эдмон Марукян и Татевик Айрапетян.

Как сообщает в пятницу Trend, несмотря на подготовку, которая длилась несколько дней, мероприятие, нацеленное на пропаганду нового правительства Армении, собрало лишь около полутора десятка человек.

Это в очередной раз показало, насколько в США скептически относится к "реформистским" намерениям Армении. Наряду с этим, визит армянских депутатов, совпав по времени с визитом президента Турции в США, остался "в тени".

Выступившие депутаты не внесли ясность в вопрос сущности «демократических реформ», не ответили на вопросы о "достижениях" Пашиняна по укреплению экономики и улучшения благосостояния населения Армении. Армянские парламентарии вновь озвучили тезис о том, что бархатная революция отразиться на текущем курсе внешней политики. Сказав, что начали стратегический диалог с США, армянские депутаты так и не смогли ответить на вопрос, о содержании этого диалога.

Вопрос азербайджанского дипломата по тезису Пашиняна о «приверженности Армении мирным усилиям» и «поиске решения приемлемого наряду с народами Армении и Азербайджана и для «народа Нагорного Карабаха»», вызвал замешательство среди армянских парламентариев. Также они оказались в затруднении, по поводу вопросов о том, что свыше 750 тысяч человек изгнаны с оккупированных территорий Азербайджана, возвращения на свои земли вынужденных переселенцев, о сущности понятия«народ Нагорного Карабаха» в контексте механизма урегулирования конфликта, об определении будущего статуса региона в рамках территориальной целостности Азербайджана, о соответствии «демократической и реформаторской» политики Армении и оккупации одной страной территории другой, о территориальных претензиях к третьей (Турция).

Кроме того, вопрос, заданный журналистом азербайджанского происхождения Рафигом Гурбанзаде, об оправданиях перед американской стороной по поводу допуска России к биологическим лабораториям, построенным в Армении при финансовой помощи США, а также вопрос о целях нахождения в Армении российской военной базы заставили армянских депутатов напрячься. Крайне поверхностно звучали их ответы о сроках судебных реформ в Армении, причин отправки миссии в Сирию, содержании сотрудничества с США.

В целом мероприятие членов армянского парламента запомнилось скудной информацией о «реформах» якобы проводимых в Армении, а также невнятными ответами на вопросы аудитории.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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