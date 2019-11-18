Мусаватист-эмигрант потребовал отставки Арифа Гаджылы

18 ноября 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После скандала вокруг "эмигрантского бизнеса", вызвавшего резкий резонанс в Европе и известный многим радикалам, замешанным в этом деле, в партии "Мусават" раздаются громкие протесты. Одним из таких протестующих стал Рамиз Юнус, который часто выступает на YouTube канале Севиндж Османгызы в качестве политического обозревателя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналист Огтай Гаджимусалы. По его словам, после того как Рамиз Юнус начал обвинять руководство «Мусават» в связи с «эмигрантским бизнесом» и призвал Арифа Гаджылы внести ясность в этот вопрос и подать в отставку, Гаджылы в свою очередь выдвинул против Юнуса серьезные обвинения.

«Согласно обвинениям Арифа Гаджылы, Размик Багдасарян (Рамиз Юнус - ред.) до эмиграции в США в 2000 году, недолго был членом "Мусавата". В ответ Размик сообщил, что Ариф Гаджылы откровенно лжет, что даже офисная мебель партии была куплена им, и поинтересовался, где тогда был нынешний председатель партии.

Однако Ариф Гаджылы настаивает на том, что Размик в то время не участвовал в становлении партии и рекомендует молодежи распространять эту ложь », - сказал Гаджимусалы.

Далее журналист отмечает, что если название политической партии упоминается в эмигрантском скандале, то в первую очередь руководство должно расследовать этот процесс внутри партии и найти виновных, вместо того, чтобы препираться с людьми извне.

«Все знают, что во время недавних выборов главы "Мусават" Размик поддерживал Али Керимли и, сблизившегося с так называемым «Национальным советом», Тофига Ягублу. Противодействие других мусаватистов, мутировавших под кураторством Керимли и Ягублу, с Арифом Гаджылы – вполне нормальный процесс. Первостепенной обязанностью руководства партии является объективное расследование дела внутри партии и выявление виновных. Что касается нетерпимости Арифа Гаджылы во время последних событий, этот факт можно объяснить тем, что во главе всех крыльев радикальной оппозиции стоят "крипто-комсомольцы" с большевистским мировоззрением», - сказал Огтай Гаджимусалы.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Истинная сущность "Мусавата" и "эмигрантский бизнес" вновь на повестке дня Европы
Политика 14:29
Дело об «эмиграционном бизнесе» разрастается – на очереди ПНФА
Политика 14:27
Раскрыт новый факт по «эмиграционному бизнесу» партии "Мусават" (ФОТО)
Политика 12:59
Ариф Гаджилы отрицает уже и аксиомы, чтобы защитить себя и своих подельников
Политика 16 ноября 13:02
Молодой оппозиционер раскритиковал партию "Мусават"
Политика 15 ноября 20:34
Ариф Гаджылы испугался журналистов и не пришел в штаб-квартиру партии
Политика 15 ноября 19:15
Лента новостей
Турция экспортировала в Азербайджан цемент на сумму свыше 30 миллионов долларов (Эксклюзив)
Турция 15:36
В Азербайджане будет проведен тестовый экзамен для желающих работать в органах миграции
Общество 15:27
S&P присвоил рейтинг BB- выпуску облигаций узбекского банка
Финансы 15:24
В Китае на угольной шахте произошел взрыв
Китай 15:23
МЧС ведет поиски мужчины, утонувшего вблизи эстакады Абшеронского НГДУ
Происшествия 15:20
Экспорт турецкой стали в Азербайджан вырос почти на 15 процентов (Эксклюзив)
Турция 15:10
Европейский гимнастический союз переименован в European Gymnastics (ФОТО)
Общество 15:03
Президент Татарстана посетит Узбекистан
Бизнес 14:58
Пакистан успешно испытал ракету "Шахин-1"
Другие страны 14:57