Мусаватист-эмигрант потребовал отставки Арифа Гаджылы

БАКУ /Trend/ - После скандала вокруг "эмигрантского бизнеса", вызвавшего резкий резонанс в Европе и известный многим радикалам, замешанным в этом деле, в партии "Мусават" раздаются громкие протесты. Одним из таких протестующих стал Рамиз Юнус, который часто выступает на YouTube канале Севиндж Османгызы в качестве политического обозревателя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналист Огтай Гаджимусалы. По его словам, после того как Рамиз Юнус начал обвинять руководство «Мусават» в связи с «эмигрантским бизнесом» и призвал Арифа Гаджылы внести ясность в этот вопрос и подать в отставку, Гаджылы в свою очередь выдвинул против Юнуса серьезные обвинения.

«Согласно обвинениям Арифа Гаджылы, Размик Багдасарян (Рамиз Юнус - ред.) до эмиграции в США в 2000 году, недолго был членом "Мусавата". В ответ Размик сообщил, что Ариф Гаджылы откровенно лжет, что даже офисная мебель партии была куплена им, и поинтересовался, где тогда был нынешний председатель партии.

Однако Ариф Гаджылы настаивает на том, что Размик в то время не участвовал в становлении партии и рекомендует молодежи распространять эту ложь », - сказал Гаджимусалы.

Далее журналист отмечает, что если название политической партии упоминается в эмигрантском скандале, то в первую очередь руководство должно расследовать этот процесс внутри партии и найти виновных, вместо того, чтобы препираться с людьми извне.

«Все знают, что во время недавних выборов главы "Мусават" Размик поддерживал Али Керимли и, сблизившегося с так называемым «Национальным советом», Тофига Ягублу. Противодействие других мусаватистов, мутировавших под кураторством Керимли и Ягублу, с Арифом Гаджылы – вполне нормальный процесс. Первостепенной обязанностью руководства партии является объективное расследование дела внутри партии и выявление виновных. Что касается нетерпимости Арифа Гаджылы во время последних событий, этот факт можно объяснить тем, что во главе всех крыльев радикальной оппозиции стоят "крипто-комсомольцы" с большевистским мировоззрением», - сказал Огтай Гаджимусалы.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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