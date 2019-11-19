Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлис (парламент) поступил вполне значимый документ «О деятельности государственной судебной экспертизы». Обсуждая этот вопрос, в первую очередь, мы должны рассматривать его концептуально, а затем выдвигать свои предложения по статьям. Философия закона совпадает с реформами, которые осуществляются в стране в этом направлении. Сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева, в судебно-правовой сфере, как и во всех остальных, проводятся реформы. Этот процесс продолжится и в будущем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем заседании парламента в ходе обсуждения поправок в закон «О деятельности государственной судебной экспертизы».

Он сообщил, что реформы в судебно-правовой сфере Азербайджана проводятся уже долгое время.

«Строятся новые судебные здания, увеличивается число судей, осуществляются избрание судей на основе тестовых экзаменов и другая работа», - сказал Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что для анализа, вынесения объективного решения по обращениям в связи с различными формами собственности, семейно-бытовыми и другими вопросами, судьи должны подробно знакомиться с делами.

«Бывают случаи, когда в результате правонарушения какой-либо структуры, суд вынужден вынести приговор, который удовлетворяет не все стороны. Например, если есть четыре истца по одной квартире вопрос решается положительно только для одного, а остальные остаются неудовлетворенными. Есть случаи, когда дело доходит до суда, только потому, что люди не предпринимают своевременно надлежащие правовые действия. Также до судов доходят и дела в связи с приемом на работу без заключения трудового договора. С этой точки зрения, необходимо демонстрировать комплексный подход к составляющим закона», - сказал Сиявуш Новрузов.

Он добавил, что необходимо разработать новый механизм в связи с исполнением судебных решений.

"После вынесения приговора необходимо, чтобы было обеспечено его исполнение. Сегодня есть много таких решений, исполнение которых не обеспечивается», - сказал Новрузов.

В своем выступлении он также предложил специализацию судов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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