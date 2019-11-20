Новый посол Израиля в ближайшие дни прибудет в Азербайджан

20 ноября 2019 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Новый посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибудет в Баку 21 ноября, сообщили в среду Trend в посольстве Израиля в стране.

Отметим, что он сменит Дана Става, который возглавлял дипломатическую миссию Израиля в Азербайджане с августа 2015 года.

Джордж Дик ранее работал на посту старшего советника генерального директора МИД Израиля Юваля Ротема.

Джордж Дик начал работу в министерстве в 2008 году, далее был заместителем руководителя миссии в Нигерии в 2009-2012 годы, заместителем главы израильской миссии в Норвегии - в 2012-2015 годы.

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