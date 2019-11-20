Предесдатель УМК: Армянские религиозные лидеры не соблюдают требования соглашений (ФОТО)

АКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде принял посла США в Азербайджане Эрла Литценбергера.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на УМК, искренно поприветствовав гостя, шейхульислам рассказал ему о высоком уровне отношений государство-религия в Азербайджане, о заботе и внимании государства моральным ценностям, религиозным памятникам и духовному наследию, а также о мероприятиях, проведенных УМК в направлении межрелигиозного диалога. Председатель УМК выразил удовлетворенность активным участием большой делегации США на II Бакинском саммите мировых религиозных лидеров, проведенном по инициативе Президента Ильхама Алиева, и сообщил о резонансе, который вызвал этот саммит в мире.

Пашазаде отметил, что мир нуждается в идеях мультикультурализма, служащих человеческой солидарности, которые пропагандирует Азербайджан, и II Бакинский саммит еще раз продемонстрировал эту истину.

Поблагодарив за прием, посол Литценбергер выразил удовлетворенность встречей и поздравил Аллахшукюра Пашазаде с 70-летним юбилеем. Посол, отметив вклад шейхульислама в укрепление межрелигиозного сотрудничества, особо подчеркнул его усилия по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Дипломат довел до сведения шейхульислама, что США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, высоко ценят такой диалог, служащий мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Американский посол отметил важность продолжения контактов с армянским религиозным лидером, и сказал, что такие встречи, взаимные визиты и обсуждения представителей различного уровня – журналистов, представителей религиозных общин, женщин-активисток усиливают надежду на установление мира между народами. Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал о многочисленных встречах с армянскими религиозными лидерами, проведенных при помощи посредников с 1988 года, в том числе о своем визите в Ереван в качестве сопредседателя Межрелигиозного Совета СНГ, о приглашении армянского Католикоса в Баку в рамках I Бакинского саммита. Председатель УМК выразил недовольство тем, что армянская сторона не выполняет достигнутые на встречах соглашения, но положительно оценил предложения посла в связи с проведением встреч с мировыми религиозными лидерами.

Шейхульислам особо подчеркнул, что человечество может спастись от угроз нынешнего неспокойного мира только объединив усилия, благодаря солидарности и сотрудничеству между различными религиями. Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества при УМК служит именно таким намерениям. Посол, в свою очередь, особо отметил роль образцовой модели межрелигиозного диалога и сотрудничества Азербайджана на фоне мировых процессов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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