Журналист-мусаватист обнародовал список лиц, "питающихся эмигрантским бизнесом"

БАКУ/Trend/ - Даже после всего этого позора остаются люди, которые усердно защищают Арифа Гаджылы и его грязные дела. Большинство из них питаются за счет «эмигрантского бизнеса». Некая доля от средств за справки достается и им. Крайне малая часть, может из-за наивности, все еще защищает его.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал экс-мусаватист, журналист Яфез Акрамоглу, ныне живущий в Европе.

Он также опубликовал список этих людей для «общественного критики».

«Вы и сами знаете аферистов и тех, кто защищает их. Еще раз напоминаю их имена для общественной критики, которая порой бывает эффективной.

1. Гюльага Асланлы – правая рука, соратник Арифа Гаджылы в этом деле.

2. Сахавет Солтанлы – в целом правая рука Арифа Гаджылы.

3. Мустафа Гаджибейли – брат Арифа Гаджылы. Потенциальные «политические эмигранты», желающие получить справку, проходили в первую очередь через него. Руководимый им сайт Basta.info публикует статьи о «политических эмигрантах» его брата.

4. Фарадж Керимли – заместитель. Лачынская районная организация Мусават, в которой он представлен, отправила в Европу наибольшее число эмигрантов. Управляет армией троллей Арифа Гаджылы.

5. Рагиф Керимли – отец Фараджа, долгое время был председателем вышеуказанной районной организации.

6. Немат Керимли - адвокат.

7. Осман Казымов - адвокат.

8. Севиндж Гусейнова - председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) в партии.

9. Нушаба Садыглы – председатель «меджлиса».

10. Назим Азадоглу – его сын Нурлан, имя которого часто упоминается в Европе в связи с «эмигрантским бизнесом», заместитель председателя Европейского центра координации Мусавата.

11. Азер Исмайыл – советник Арифа Гаджылы, сотрудник сайта Basta.info.

Эти лица, как и другие партийные функционеры, могли хотя бы промолчать по поводу случившегося позора. Но они избрали позицию агрессивной защиты. В вышеуказанном списке есть люди, безмерная наивность которых недопустима. Невозможно, чтобы они не понимали всего происходящего. Например, двое адвокатов. Зачем вы, жертвуя своей репутацией, защищаете аферистов? Во имя каких интересов?...», - задался вопросом Яфез Акрамоглу.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского координационного совета (ЕКС) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии Мусават, зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные, занимаясь «эмигрантским бизнесом» в Германии, подозреваются в переправке в Германию как минимум 20 человек, получая за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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