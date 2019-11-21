Али Гасанов: Люди, замешанные в незаконной миграции, понесут должное наказание

БАКУ/Trend/ - Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал вопрос "эмигрантского бизнеса" оппозиции и депортацию ряда азербайджанцев из Германии.

Как сообщает в четверг Trend, Али Гасанов сообщил, что с пониманием относится к либеральному образу жизни на западе.

«Но мы осуждаем это безобразие, связанное с организацией размещения на западе тех, кто, не достигнув серьезных успехов в общественно-политической, экономической сферах, по тем или иным причинам покидают свою страну и отправляются за рубеж.

Мы давно знали, что некоторые оппозиционные партии, в том числе их представители заняты этим делом. Мы неоднократно заявляли об этом и пытались уличить их в этом. Но, к сожалению, оппозиционные партии не признавались почему отправляют этих людей за рубеж под другими именами, по поддельным документам. Нам прекрасно известны их образ жизни и условия, созданные в кампусах. Азербайджанское государство делает и дальше будет делать все возможное для размещения, обеспечения работой, повторной адаптации депортированных лиц с тем, чтобы они смогли себя почувствовать себя достойными гражданами своей страны. При этом, считаю что люди, участвующие в отправке граждан Азербайджана по поддельным документам в иностранные государства, понесут должное наказание. Отныне граждане Азербайджана еще тесней сплотятся вокруг своей государственности», - сказал Али Гасанов.

Он также прокомментировал слухи, о якобы, задержании по различным причинам депортированных азербайджанцев. Помощник Президента отметил, что эти слухи не имеют под собой никаких оснований.

«Естественно, деятельность каждого из них расследуется и будет установлена. Мы обязаны обеспечить необходимые условия для жизни, трудовой деятельности каждого гражданина Азербайджана. В центре политики государства и Президента стоит человеческий фактор, интересы человека и гражданина. Поэтому будут созданы необходимые условия и оказана поддержка для устройства будущего этих людей, как граждан Азербайджана. А что касается групп или лиц, совершивших преступления, то в связи с этим правоохранительные органы ведут соответствующее расследование. Люди, замешанные в незаконной миграции, понесут должное наказание», - сказал Али Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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