Еще одно преступление "торговца эмигрантами"...

БАКУ /Trend/ - Европейский центр координации (ЕЦК) партии "Мусават" якобы "ответил" на обвинения в связи "эмигрантским бизнесом", хотя на самом деле этим "ответом" еще больше разоблачил себя.

Так, ЕЦК выступил с заявлением, нацеленным, скорее, на отвлечение внимания общественности от "эмигрантского скандала".

Как говорится в этом заявлении, "ЕЦК "Мусават" после расследований известно, что пока единственным доказанным фактом в отношении Мехти Халилбейли является сокрытие доходов от грузоперевозок и уклонение от налогов. А эти случаи во всей Европе считаются тяжелым преступлением, предусматривающим серьезное наказание».

Данный подход говорит о том, что ЕЦК "Мусават" попросту пытается уклониться от ответственности. А выражением «эти случаи во всей Европе считаются тяжелым преступлением, предусматривающим серьезное наказание» они вдобавок неуклюже пытаются польстить Европе. Будто сокрытие доходов и уклонение от налогов поощряется в других странах.

Правоохранительные органы Германии возбудили против этих людей уголовное дело в связи с «эмигрантским бизнесом», суд вынес решение, а они всё продолжают играть в свои игры…

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕЦК Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли - Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

(Автор: Эльгюн Мансимов. Текст: Турал Гараджаев)

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