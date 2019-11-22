Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в состоявшемся в Сумгайытском государственном драматическом театре мероприятии, посвященном 70-летию города.

Как сообщает Trend, глава государства выступил на мероприятии с обширной речью.

Речь Президента Ильхама Алиева

- Дорогие сумгайытцы, дорогие друзья.

Сердечно поздравляю вас и всех сумгайытцев, а также весь азербайджанский народ с 70-летием Сумгайыта, желаю вам новых успехов, новых побед.

Сегодня Сумгайыт – это современный, стремительно развивающийся, благоустраивающийся с каждым днем красивый город, обладающий большим промышленным потенциалом. Поздравляю сумгайытцев со всеми достигнутыми успехами.

Сумгайыт имеет древнюю историю. Но как город Сумгайыт сформировался 70 лет назад. 22 ноября 1949 года Постановлением Совета Министров был создан город Сумгайыт, и началось его динамичное развитие. Сумгайыт сформировался как промышленный город, развивался как город химиков. В Сумгайыте были созданы многочисленные промышленные предприятия, новые рабочие места. Из различных регионов Азербайджана в Сумгайыт стали стекаться кадры. В то же время работой в Сумгайыте были обеспечены люди, приехавшие из других республик Советского Союза.

Но, к сожалению, в период, охватывающий первый этап создания города, в Сумгайыте не уделялось внимания экологическому балансу, он был нарушен. В те годы Сумгайыт функционировал как самый нечистый в экологическом отношении город Советского Союза. Конечно, это наносило вред здоровью людей, был нарушен экологический баланс. Только после избрания в 1969 году руководителем Азербайджана великого лидера Гейдара Алиева стало уделяться внимание экологической ситуации. Мне известно, что Гейдар Алиев неоднократно обращался в центральные органы для улучшения экологической обстановки в Сумгайыте, были приняты соответствующие меры, сооружены очистные установки, и в 1970-х годах экологическая ситуация в городе улучшилась, но все еще не полностью отвечала стандартам. Однако сегодня мы видим, что Сумгайыт – экологически чистый город, здесь чистый воздух, красивая природа. Уверен, что предстоящие в этом направлении шаги сделают Сумгайыт еще краше.

В период деятельности Гейдара Алиева Сумгайыт развивался как современный промышленный город, здесь были построены новые жилые здания, созданы социальные объекты, разбиты парки, аллеи, посажены деревья, и Сумгайыт развивался на пространстве Советского Союза как важный промышленный город всесоюзного значения. После того, как в 1982 году великий лидер Гейдар Алиев уехал в Москву, в Сумгайыте, как и повсюду в Азербайджане, начался период спада. Тогдашнее руководство республики не осознавало полностью своей ответственности, не контролировало процессы, и в результате этого в Азербайджане, можно сказать, не было развития, начался период застоя. Гейдар Алиев как член Политбюро и первый заместитель председателя Совета Министров Советского Союза постоянно оказывал помощь и уделял внимание Азербайджану. Несмотря на это, в республике происходил спад. Особенно с 1985 года, после того, как в Советском Союзе начался период "перестройки". В Советском Союзе, в том числе в Азербайджане, стали происходить очень негативные процессы. Неслучайно спустя 6 лет после начала политики "перестройки" такое гигантское государство, как Советский Союз, пало.

В 1985 году Азербайджан столкнулся с большими трудностями, потому что в экономической сфере царил застой, в то же время подняли голову армянские националисты, как в Нагорном Карабахе, так и в других местах нашей республики, в том числе в Сумгайыте. При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось вдвое, азербайджанское население достигло 30 процентов. Если бы Гейдар Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, то, возможно, азербайджанское население там в течение 10 лет достигло 50 процентов. Армянские националисты в Нагорном Карабахе поднимали вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. К сожалению, руководство Азербайджанской Республики очень безучастно относилось к данному вопросу, не осознавало своей ответственности и, таким образом, упустило ситуацию из-под контроля. В то же время армянским националистам удалось свить гнездо и в Сумгайыте, и здесь тоже был дан толчок негативным процессам. Должен сказать, что распад Советского Союза имеет несколько причин. Главная из них в том, что экономические отношения были выстроены неверно, плановая экономика не оправдала себя. В 1980-х годах развитие Советского Союза опиралось больше на нефтяной фактор, и после резкого падения цен на нефть на мировых рынках доходы сократились, а сформировать эти доходы за счет прибыли от других отраслей не удалось. Поэтому, конечно, экономический фактор играл основную роль. В то же время после 1985 года в Советском Союзе были допущены очень грубые ошибки в области национальной политики. Советский Союз как большое многонациональное государство удерживала в том числе и национальная политика. Выдвижение местных национальных кадров в союзных республиках являлось обычной практикой. В 1985 году этой сфере был нанесен ощутимый удар. Мы хорошо помним, что в то время отношение особенно к мусульманским республикам было очень негативным. Против руководителей мусульманских республик велись очернительские кампании. Во всесоюзной печати об этих республиках публиковались только негативные материалы. В эти республики направлялись следственные группы из центра и формировалось такое мнение, что в республиках Средней Азии и в Азербайджане сложилось ужасное положение, ситуация дошла до критической отметки, что руководители данных республик не справляются с должностными обязанностями. Конечно, в каждой республике имели место и нарушения, и просчеты, но это происходило и в других республиках. Почему следственные группы не направлялись в Армению, Грузию, Украину, Молдову и другие республики? Их отправляли только в среднеазиатские республики и Азербайджан. Таким образом, национальная политика, являвшаяся краеугольным камнем Советского Союза, подверглась деформации.

В то же время сепаратистам создавали условия не только озвучивать свои абсурдные мысли, но и влиять на общественное мнение. Мы хорошо помним, что в то время армянские националисты, в том числе палач Балаян, Капутикян и другие, откровенно сеяли семена этнической дискриминации против азербайджанцев. Во всесоюзной печати шли откровенные разговоры об этом, и вообще к Азербайджану проявлялось несправедливое отношение. Все это произошло после 1987 года, потому что после ухода в 1987 году Гейдара Алиева со всех должностей Азербайджан был избран мишенью. Анализируя тот период, мы вновь видим, что все эти события являлись частью коварного плана армянских националистов и их покровителей. Посмотрите, с 1985 года Гейдар Алиев открыто выступил против нерадивой политики Горбачева, поэтому в отношении него началась кампания как в центральных органах печати, так и в Азербайджане. Национальные изменники и здесь стали писать доносы в центр. Не прошло и двух недель после ухода Гейдара Алиева в 1987 году с должности, как армянские националисты подняли в международной и советской печати вопрос об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. Сепаратистским тенденциям в Нагорном Карабахе словно уже зажгли зеленый свет. Спустя 3 месяца после ухода Гейдара Алиева с должности произошли сумгайытские события. Они также являлись составной частью коварного плана, который заключался в том, чтобы Гейдар Алиев покинул власть. Потому что его деятельность в качестве члена Политбюро не позволяла армянским националистам поднять вопрос. Они предпринимали такие попытки, но Гейдар Алиев решительно пресекал их. То есть, план заключался в том, чтобы отстранить его от должности, и с этой целью посредством местных изменников, предателей отправлять доносы, чтобы армянские националисты подняли вопрос о том, что Нагорный Карабах не может оставаться в составе Азербайджана. Таким образом, спровоцировать беспорядки, которые и произошли в Сумгайыте, после чего поднять вопрос о том, что армяне не могут безопасно жить в составе Азербайджана. Поэтому Нагорный Карабах должен быть отделен от Азербайджана и присоединен к Армении. Вот в этом и заключался план, и он, к сожалению, был претворен в жизнь.

Сумгайытские события были провокацией армянских националистов. Мы должны открыто сказать это. Потому что уже много лет армянские националисты пытаются очернить, запятнать город Сумгайыт. Все это совершенно необоснованно и абсурдно. С полной ответственностью говорю, что сумгайытские события учинили армянские националисты и армянские отряды. Все мы хорошо знаем, что это были армянин по национальности Григорян, убивший около десяти армян, и его банда. Что произошло после это? Следствие вела группа, прибывшая из Москвы, то есть, вела вполне справедливо. Все показания, показания свидетелей, очные ставки доказали, что именно Григорян совершил убийство представителей армянского народа. Его арестовывают, все улики подтверждаются. После этого его отправляют в Армению для отбывания наказания, где и освобождают. Возникает вопрос: почему Армения освобождает убийцу, совершившего убийства около десяти армян? Потому, что он выполнял их поручения. С использованием сумгайытских событий клеветническая кампания против Азербайджана приобрела еще более широкий размах, и в итоге в Нагорном Карабахе произошел конфликт. Я неоднократно говорил о том, что если бы Гейдар Алиев в то время находился в Азербайджане, то нагорно-карабахский конфликт никогда бы не произошел, наши земли никогда не оказались бы под оккупацией.

После этого нас ожидали новое очень тяжелое испытание и трагедия – Январская трагедия, когда Горбачев, совершив страшное преступление против собственного народа, учинил расправу над мирным населением. Погибли более сотни невинных людей. Была пролита кровь азербайджанского народа. К сожалению, тогдашнее руководство Азербайджана находилось в совершенно парализованном состоянии. Руководивший в то время республикой Везиров, отличавшийся антинациональной политикой, покинул республику и на военном самолете бежал в Москву. Ни один руководящий работник ни осудил это кровавое преступление. Только Гейдар Алиев, находившийся в то время на пенсии, несмотря на проводимую против него грязную кампанию, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве – я тоже был рядом с ним – и возвысил свой голос, проинформировал весь мир о январской трагедии. Он осудил руководство Советского Союза, его политику и покинул ряды Коммунистической партии, которой служил долгие годы.

В то время до распада Советского Союза оставалось еще два года. Никто и представить себе не мог, что когда-то Советский Союз распадется. То есть, Гейдар Алиев, как опытный руководитель, предпринимая этот шаг, знал, что на него будет оказываться большое давление, и не только давление, даже его жизнь может оказаться под угрозой. Так и случилось. Последующая история еще раз показала это, было принято решение о его аресте. Он должен был приехать в Баку, в тот день был убит его близкий соратник. После этого его поездка была отложена. Затем он приехал в Баку. Тогдашнее руководство не позволило ему жить здесь, и он отправился в Нахчыван. Таким образом, начался новый период в жизни Азербайджана.

Сегодня, 21 ноября – день создания партии "Ени Азербайджан" в Нахчыване, так как в то время продажная власть НФА-Мусават, называвшая себя демократами, незаконным путем захватившая власть, не позволила, чтобы учредительный съезд партии "Ени Азербайджан" состоялся в Баку. Патриотически настроенные люди, те, кто поддерживал Гейдара Алиева, интеллигенция поехали в Нахчыван и в этом холоде, без света – свет отключался каждые десять минут – учредили партию "Ени Азербайджан". В жизни Азербайджана начался новый период. Именно Гейдар Алиев поднял трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики как государственный флаг и ходатайствовал перед Верховным Советом Азербайджана, чтобы они сделали такой же шаг. Им потребовалось еще несколько месяцев, они сделали это, когда поняли, что Советский Союз распадается.

Мы не должны забывать эту историю, и молодежь должна знать ее. Для правильного анализа сегодняшних реалий, их правильной оценки мы не должны забывать этот горький период. Мы должны постараться, чтобы об этом знала и молодежь, чтобы она не считала, что сегодняшнее развитие, прогресс упали с неба. Чтобы она знала, что мы добились этого своей кровью. Мы также должны знать о позорных страницах нашей истории, чтобы этот позорный период не повторился.

Говоря об этом, я, конечно, в первую очередь отмечаю период НФА-Мусават. Эта антинациональная группа, незаконно захватившая власть в 1992 году, вела Азербайджан к пропасти. Над Азербайджаном нависла катастрофа. Возникла угроза утраты только что восстановленной независимости, в стране господствовали хаос, анархия, грабежи, воровство, произвол, кризис. Армяне оккупировали наши земли, а Народный фронт развязал гражданскую войну и начал бомбардировать Гянджу. Гражданская война – самая тяжелая война, потому что проливается братская кровь. Они пошли и на это, чтобы сохранить свою пошатнувшуюся власть. И убедившись в том, что не могут ее сохранить, обратились к Гейдару Алиеву, мол, приди и спаси нас. Умоляли, я свидетель этого. Трижды отправляли самолет, прося спасти их, потому что им грозила гибель или свержение. Они бежали и скрылись, некоторые якобы заморозили свои должности. В то время использовались такие абсурдные выражения. Если бы не пришел Гейдар Алиев, то Азербайджан распался, а антинациональная группа НФА-Мусават понесла наказание. То есть, гуманизм Гейдара Алиева избавил их от заслуженного наказания.

Иначе и быть не могло, потому что посмотрите, кто управлял нами. Сегодня эта история забывается, но ее нельзя забывать. Посмотрите, в какой позорный период жил Азербайджан. Посмотрите, кто это был. Я должен еще раз сказать, чтобы это не забывалось, чтобы и молодежь знала это. Президент был научным работником, слабым, безвольным человеком. Он никогда не руководил никакой структурой. Он не был даже руководителем небольшого ведомства. Просто своим горлопанством на улицах, там и тут стал президентом и опозорил страну. Посмотрите, какие кадры были избраны. Сейчас это трудно представить, что Азербайджаном руководили, прошу прощения за свои слова, такие негодные люди. Премьер-министр также был научным работником. Он тоже не смог защитить диссертацию. Всем хорошо известно, сегодня это не секрет, что человек, занимавшийся сезонной торговлей, был назначен премьер-министром. Именно при нем в наш словарь вошло слово "откат". Он пришел, чтобы грабить страну, воровать ее богатства, вырезать трамвайные линии, отправлять их в Иран и наживаться на этом. Вот таким был премьер-министр. Председатель парламента тоже являлся научным работником. Одиннадцать лет учился в аспирантуре. Представьте себе - одиннадцать лет. Не смог защитить диссертацию. Не хочу повторять слов, сказанных о нем покойным академиком Зией Буниятовым. Просто, считаю, что это мне не к лицу. Неудачный аспирант, безграмотный человек стал председателем парламента. Что можно было от него ожидать? Или же государственный секретарь. Он пытался сделать карьеру в комсомоле, затем перейти на партийную работу и занять, как карьерист, какую-то должность. Таких называют политическими перевертышами, флюгерами. Вся его история – история предательства. Предал комсомольцев, своих партийных покровителей, после чего примкнул к Народному фронту, где предал Абульфаза Эльчибея. Народнофронтовцы хорошо знают это. Именно он больше всех радовался болезни Абульфаза Эльчибея. Я это точно знаю, такая информация есть. Он радовался, что тот заболеет и умрет, и это позволит ему занять его место.

Последние события показали, чего он стоит. То есть, вся эта истерика, паранойя, трусость – какой человек, считающий себя лидером, станет демонстрировать это, а затем заявит всей нации, что против него применили силу. Это ложь. Какой уважающий себя, дорожащий достоинством человек скажет такое. Вот этот человек претендовал на президентский пост и сегодня пытается руководить Народным фронтом, созданным в свое время народным движением.

Посмотрите, кто были министрами. Министр обороны – учитель математики, безграмотный человек, демагог, проходимец. Чем он запомнился? Продал Шушу армянам. Он первым покинул Шушу. Сам сказал – есть такие кадры, история хранит все, есть архивы, - если Шуша будет сдана, я пущу пулю в лоб. И вновь слоняется по площадям, ведет себя так, словно никто не знает о его прошлом. Мог ли такой человек быть министром обороны? Мог ли он защищать нашу территориальную целостность? Я уже не говорю о его бизнес-деятельности. Накопленные здесь деньги вывозил в Москву. Построил там для себя крупный бизнес. Если понадобится, об этом тоже будет представлена информация. В 2004 году я помиловал его. Он обоснованно был осужден на пожизненное заключение. Человек, продавший Шушу, заслуживал такого наказания. Именно поэтому наши земли оказались под оккупацией. Я проявил гуманизм, помиловал его.

А чем отличался министр внутренних дел? Человек, занимавший такую должность, в прямом эфире избил журналиста. Если бы ты, как обычный человек, сделал что-то в отношении кого-то, допустим, тебя задели, я бы сказал, что, возможно, унизили его достоинство и он не смог обуздать эмоции. Занимая эту должность, он вместе с охранниками избил журналиста и гордился этим. Лучше бы пошел защищать родной район. Ты был министром, когда Кяльбаджар, где ты родился, был захвачен, оказался под оккупацией. Ты бежал и как мышь искал, где скрыться. В то время он отправлял десант в Нахчыван и говорил, что застрелит Гейдара Алиева. Нахчыванцы ответили ему так, что он не знал, куда деваться от страха. Никакой десант туда не отправился. Вообще, в то время там была предпринята попытка переворота. Сегодня он вновь слоняется на площади, думает, что все это забыто.

Генеральный прокурор был взят в заложники в Гяндже, приказал арестовать Президента. Такой вот прокурор. Министр иностранных дел. Человек, не владеющий никакими иностранными языками, никто не понимал, что он говорил даже на азербайджанском языке. Это и есть народный фронт, мусаватская власть. Поэтому мы столкнулись с такой трагической ситуацией. Есть ли бы Гейдар Алиев в 1993 году по требованию народа не прибыл в Азербайджан, то страна развалилась бы. А они разбежались бы кто куда и скрылись, как, собственно, бежали и скрылись. Таким образом, наша независимость, как и в начале ХХ века, вновь оказалась бы незавершенной.

Приход Гейдара Алиева к власти, конечно, является историческим событием. Сегодня мы идем его дорогой. Проводимая им политика сегодня живет и обогащается. Конечно, жизнь не стоит на месте. Перед нами стоят новые вызовы, новые задачи, и мы их выполняем. Потому что успешное развитие Азербайджана сегодня тесно связано с проводимыми реформами. Великий лидер всегда с большой теплотой относился к Сумгайыту. Как в советское время, так и в период независимости он неоднократно бывал в Сумгайыте. И я продолжаю эту политику. Моя сегодняшняя поездка в Сумгайыт является 24-й по счету за 15 лет. То есть, это само по себе говорит о том, что к Сумгайыту постоянно проявляются внимание и забота.

Конечно, для решения проблем Сумгайыта проделана большая работа. В первую очередь, необходимо было модернизировать инфраструктуру. С этой целью еще в 2005 году была сдана в эксплуатацию электростанция мощностью 525 мегаватт, потрачены крупные средства. Уровень газификации достиг 100 процентов. Нашла решение проблема питьевой воды. Заново отстраиваются, благоустраиваются, ремонтируются внутригородские дороги. Построена дорога Баку-Сумгайыт. Я сейчас дал указание расширить ее, так как увеличивающийся транспорт создает большую плотность, пробки. Мы решим и эту проблему. Функционирует поезд Баку-Сумгайыт. Причем это – двухэтажные, очень комфортабельные вагоны "Штадлер" производства самой передовой компании мира. За счет предоставленного кредита завезены современные автобусы для городского транспорта. То есть, вся эта работа ведется планомерно.

Обновляется коммунальное хозяйство города. Обновлено примерно 80 процентов лифтового хозяйства. Установлены кровельные покрытия примерно тысячи из 1300 многоэтажных зданий в Сумгайыте, будут установлены кровельные покрытия и остальных зданий.

Создан Центр "ASAN xidmət". Сейчас я дал указание создать второй "ASAN xidmət", так как потребность растет и порой возникают очереди. Мы не можем допустить этого.

Обновляется социальная инфраструктура. Строятся новые городки, дома для вынужденных переселенцев. В этом году уже размещены 1800 семей. В следующем году в новые дома переедут как минимум 3 тысячи семей переселенцев. Строительство домов для переселенцев в Сумгайыте будет обеспечено и впредь, чтобы переселенцы, лишенные крова, живущие в плохих условиях в общежитиях, детских садах и других местах, были переселены в хорошие дома. Мы сделаем и это.

Идет строительство школ. Вот уже 5-6 лет, как по моему указанию, отремонтирована больница номер 1. В настоящее время выделены средства для ремонта, а по сути строительства больницы номер 2. Мы сделаем и это.

Конечно, Сумгайыт развивается как промышленный город. Однако сегодняшняя промышленность отвечает сегодняшним вызовам. Можно сказать, все старые промышленные предприятия прекратили свою работу. На этой территории – территориях, измеряющихся сотней гектаров, созданы промышленные парки – Сумгайытский технологический парк и Сумгайытский химический промышленный парк. В Сумгайытском технологическом парке функционируют 10, а в Сумгайытском химическом промышленном парке – 13 заводов, и в следующем году, наверное, начнут функционировать еще 7 заводов. В Сумгайытском химическом промышленном парке есть 20 резидентов. Вложенные инвестиции исчисляются миллиардами долларов. Среди них - построенные по государственной линии "SOCAR Polymer", карбамидный и другие заводы. Большой интерес проявляет и частный сектор. Поэтому Сумгайыт сегодня является современным промышленным городом, вторым промышленным городом Южного Кавказа. На сумгайытских предприятиях ежегодно производится продукция примерно на 2 миллиарда манатов. Поэтому Сумгайыт и дальше будет развиваться как промышленный город.

Благоустраиваются парки, закладываются новые парки, скверы. В их числе, конечно, хотел бы особо отметить Сумгайытский бульвар. Я говорил на мероприятии, проведенном в связи с открытием этого бульвара, еще раз хочу сказать: это – чудо, всего лишь за 11 месяцев был создан красивый бульвар протяженностью 5,2 километра и площадью 150 гектаров. Создание Сумгайытского бульвара было моей давней мечтой. Я и в прежние годы неоднократно давал руководству города такие указания. После назначения на должность Закира Фараджева этот вопрос также был решен. Очень рад, что сегодня Сумгайытский бульвар является новой, прекрасной зоной отдыха для граждан. Там имеются общественные объекты, создан Центр мугама, другие общественные объекты придают городу новую красоту. Сумгайыт и без того имеет достаточно зон отдыха. Все парки благоустроены. Но бульвар – это, конечно, другое дело. Его протяженность почти вдвое больше прежнего Бакинского бульвара. Протяженность прежнего традиционного Бакинского бульвара составляла 3 километра, сейчася – 16 километров. Конечно, я не хочу сказать, что здесь тоже надо построить бульвар протяженностью 16 километров, но, во всяком случае, по возможности, мы должны в будущем расширить бульвар.

То есть, по всем сферам есть развитие. Свидетельством этого являются также капитальный ремонт зданий Драматического театра, дворца "Кимьячи". В этом Драматическом театре великий лидер отмечал юбилей Сумгайыта. То есть, этот театр имеет большую историю. Наша сегодняшняя встреча здесь носит символический характер, и она естественна. Она подтверждает историческую истину. В этом здании живет дух великого лидера. Он хотел видеть Сумгайыт красивым, современным, удобным для людей городом с чистым воздухом. В своем политическом завещании он сказал, что проделана большая работа, а то, что мы не сделали, сделают наши продолжатели. Рад, что так и случилось.

Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этим праздником, желаю новых успехов, побед. Спасибо.

Х Х Х

Глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир ФАРАДЖОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Разрешите, от имени сумгайытцев приветствовать Вас в прекрасном Сумгайыте, который великий лидер Гейдар Алиев называл "маленьким Азербайджаном", и сказать "Добро пожаловать" в наш город.

Великий лидер проявлял особую заботу о Сумгайыте, его трудолюбивых людях, уделял большое вниманию развитию города. Великая историческая личность Гейдар Алиев 16 раз посещал наш город. Формирование, развитие Сумгайыта, как современного города, связаны именно с именем великого лидера. Мы радуемся, что это отношение великого лидера к нашему городу сегодня успешно продолжается Вами. Каждый Ваш приезд становится для сумгайытцев большим праздником, открывает новый этап в развитии города.

Господин Президент.

За годы Вашего руководства Азербайджаном во всех сферах общественно-политической жизни были достигнуты большие успехи, реализованы судьбоносные проекты для народа и государства. Укрепился экономический потенциал Азербайджана, уровень жизни населения значительно возрос. Поэтому в последние годы по темпу экономического развития Азербайджан с честью шагает в ряду ведущих стран мира.

Превращение благодаря Вашей политике Азербайджана в лидирующее государство региона, завоевание им авторитета, еще большее укрепление его места в международном сообществе являются реальностью, признанным в мировом масштабе. Можно перечислить множество факторов, которые подтверждают эту реальность. Среди них важными факторами, подтверждающими растущий авторитет молодого Азербайджанского государства в мире, являются проходящие с Вашей идеей и участием в Баку мероприятия международного значения. Азербайджан превратился в место проведения мероприятий различного характера – политического, экономического, спортивного, здравоохранительного и пр. Уже весь мир принимает тот факт, что наша страна является одним из центров межкультурного и межцивилизационного диалога, и это говорит о растущем авторитете нашего государства.

Господин Президент.

Сегодня независимое Азербайджанское государство имеет свой почерк государственности, путь развития. Это результат Вашей политики, основанной на национальных интересах, последовательной и целенаправленной деятельности по экономическому развитию и демократизации, построении правового государства, эффективной дипломатии.

Одним из факторов, придающим импульс росту международного имиджа Азербайджана, является динамичное развитие нашей страны в экономическом плане. Реализуемые государственные программы, наряду с развитием всех регионов, также способствовали обеспечению занятости населения, проведению работ по благоустройству и созиданию, реконструкции инфраструктуры. Развитие и прогресс, произошедшие в нашей стране в последние годы, действительно вызывают чувство гордости.

Господин Президент, как все регионы независимого Азербайджана, город Сумгайыт также переживает период динамичного развития. Осуществляемая благодаря Вашему руководству, высокому вниманию и заботе работа по благоустройству, созиданию и строительству подарила жителям Сумгайыта хорошее настроение и благодушный образ жизни. Реализуемые в результате Вашего непосредственного руководства, высокого внимания и заботы широкомасштабные успешные проекты полностью изменили облик нашего города.

Известно, что во время претворения в жизнь любого дела, в первую очередь, требуется определение четких целей, ясных тезисов. С этой точки зрения осуществляемая в Сумгайыте работа не носит хаотичный характер, проводится, руководствуясь Вашими рекомендациями, в систематической, плановой, концептуальной форме и в соответствии с современными градостроительными принципами, в рамках программ, основанных на едином подходе.

Уважаемый господин Президент.

Работа, проводимая в соответствии с Вашими поручениями по развитию ненефтяного сектора, приносит свои плоды как во всех уголках нашей страны, так и в городе Сумгайыт. Меры, предусмотренные для развития города, поэтапно успешно реализуются. Основу этого процесса составляют Ваши ценные рекомендации и поручения. Вы близко знакомы с ситуацией в Сумгайыте, имеете подробную информацию. Пользуясь случаем хочу довести до Вашего внимания, что за счет заводов SOCAR Polymer, по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности, карбамидного завода, которые Вы открыли в ходе поездок, совершенных в наш город за последние годы, открылись тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время в Химическом промышленном парке завершается строительство стекольной, шерстопрядильной, красильной фабрик. Уже с уверенностью можно сказать, что Сумгайыт превратился во второй крупный промышленный центр Южного Кавказа. В последние годы экономика нашего города стремительно развивается, в ведущих областях обеспечены положительные изменения, в результате создания нового производственного направления объем внутреннего валового продукта увеличился в 2,5, а производство промышленной продукции – в 3 раза.

7 августа 2011 года в ходе Вашей поездки в город Сумгайыт Вы подчеркнули, что здесь следует создать современный бульварный комплекс. Хотелось бы отметить, что еще 45 лет назад в 1974 году, во время выступления великого лидера на этой сцене на 25-летнем юбилейном мероприятии города, он выдвинул предложение о создании в Сумгайыте приморского большого парка и бульвара. Господин Президент, спустя 45 лет создание этого парка и бульвара реализовалось по Вашему поручению. За короткое время на территории общей площадью 106 гектаров был создан грандиозный бульвар протяженностью 4,5 километра. Здесь созданы дорожки для прогулки жителей, автомобильная дорога, объекты для отдыха, развлекательные центры для детей, спортивная инфраструктура, разбиты отличающиеся друг от друга зеленые парки. А недавно с Вашим благословением Сумгайытский бульвар дополнительно расширился на 40 гектаров, удлинен на километр.

В нашем городе свыше 60 улиц были капитально отремонтированы, уложен новый асфальт в 10 микрорайонах, 17 внутриквартальных территориях, поселках Гаджи Зейналабдин, Джорат, жилых массивах "Станция Сумгайыт", Джейранбатан, Новханы и Джоратские сады.

Господин Президент.

Для сведения хочу сообщить, что на центральных улицах города не осталось неасфальтированных мест. В целом, на территории города уложено 3,5 миллиона квадратных метров нового асфальта.

Одним из вопросов, долгие годы требующих своего решения, - обновление кровельных покрытий, – поэтапно решается. По Вашему поручению, из 1361 жилого здания было обновлено кровельное покрытие 950, а фасад 250 зданий – реконструированы и отремонтированы. 400 из имеющихся в городе 594 лифтов, срок эксплуатации которых истек, были заменены новыми.

Подвалы 800 зданий, входящих в жилой фонд, были очищены от сточных вод, обновлены, дезинфицированы коммуникационные линии, отремонтированы 3200 входов и лестничных клеток в жилых зданиях. Созданы 700 образцовых кварталов, на территории города посажено более 500 деревьев, свыше миллиона цветов и кустов. Уличное освещение охватывает 80 процентов города. В этой сфере еще многое предстоит сделать.

В 48 детских садах были проведены ремонтные работы, обновлены кровельные покрытия, восстановлена система отопления. В школах был проведен капитальный и текущий ремонт, восстановлена система отопления. Завершается строительство здания полной средней школы номер 9. В связи с плотностью учеников в школах есть потребность в строительстве новой школы и дополнительных учебных корпусов в 8 школах.

Капитально отремонтированы 11 медицинских учреждений, в 3-х произведен текущий ремонт. За счет средств, выделенных в соответствии с Вашим Распоряжением, проводится работа по сносу Городской больницы номер 2 и строительству на ее месте новой современной больницы. Продолжаются работы по покрытию канала Аджыдере, являющегося одной из крупных экологических проблем города. Часть канала площадью 1600 погонных метров уже покрыта.

Господин Президент, при Вашем активном содействии и в соответствии с поручениями, данными Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой руководителям соответствующих структур в связи с улучшением жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, 2005 семей вынужденных переселенцев были переселены в новые дома. Эта работа продолжается. Исполнительная власть города выделила Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев территорию площадью 30 гектаров для строительства квартир вынужденным переселенцам.

Уважаемый господин Президент.

Согласно Вашему поручению, в этом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в Сумгайыте переданы 125 квартир. Сумгайытский государственный драматический театр, основа которой была заложена в 1968 году, долгие годы не ремонтировалась. С чувством признательности говорю, что по Вашему поручению здание театра было со вкусом капитально отремонтировано, реконструировано, оснащено современным оборудованием и осветительной системой для показа спектаклей на высоком художественном и техническом уровне.

Были также реализованы продолжительные инфраструктурные проекты, которые оживят культурную жизнь нашего города. В парке, носящем имя нашего общенационального лидера, построен и сдан в эксплуатацию грандиозный Центр Гейдара Алиева. Имеющиеся в этом центре актовый зал на 420 человек, комнаты для обсуждений и дискуссий молодежи, зал для церемонии бракосочетания, электронная библиотека стали священным местом, куда ежедневно приходят люди. В короткий срок были построены и сданы в эксплуатацию школа детского искусства и шахматная школа. В последнее время были построены новое здание для городской организации Партии "Ени Азербайджан", Музей флага. Капитально отремонтированный по Вашему поручению Дворец культуры химиков сыграл важную роль в общественно-политической и культурной жизни нашего города. В этот список можно также внести Центр мугама, кинотеатр "Низами", которые с Вашего благословления будут открыты немного позже.

На территории города в целях обеспечения удобства граждан были приобретены в кредит и запущены на линии 206 автобусов турецкого производства. Заложенные планомерно новые парки, аллеи, асфальтные дороги, улучшенные проспекты, в целом благоустроенные внутриквартальные дороги, социальные объекты, конечно же, были созданы благодаря Вашей большой воле, государственной решимости. Все это стало частью летописи благоустройства и созидания, которые проводятся в Сумгайыте.

Господин Президент.

Проделанная работа еще больше повышает веру горожан в экономическую мощь, политическую силу, волю нашего государства. Самое главное то, что в городе создалась здоровая духовно-психологическая атмосфера. Горожане приветствуют, сердечно поддерживают Вашу внутреннюю и внешнюю политику и всегда находятся рядом с Вами.

Можно с гордостью сказать, что сегодняшний Азербайджан - это Азербайджан, о котором мечтал наш общенациональный лидер, и Сумгайыт сегодня, как желал того великий лидер, стал городом цветов, светлым и благоустроенным.

Сумгайыт - живой облик нашей независимости. Минувшие годы вписали в его историю множество прекрасных мгновений. Сумгайыт является единством человеческого интеллекта, труда, сплоченности, а также пространством, где реформы являются образцом подражания. Каждый из нас должен внести вклад в наш родной город, его развитие, показать пример. С уверенностью хочу отметить, что пройдут годы и город чудес Сумгайыт сдержит свое слово, данное главе государства. Потому что сумгайытцы - это трудолюбивые люди, старающиеся оправдать оказанное им доверие. Их жизненное кредо заключается в приверженности к идеям, которые мы унаследовали от Гейдара Алиева, в ответственном подходе к Вашей заботе и вниманию, а также в нашей успешной работе.

Мы рады, что в Сумгайыте и днем, и ночью одинаково красиво, радостно, наши люди работают и отдыхают в здоровой атмосфере, непринужденной обстановке. В Сумгайыте уже сформирована здоровая среда, здоровая атмосфера и создана дружная сумгайытская семья.

Господин Президент.

Кстати, позвольте сердечно поздравить сумгайытцев с 70-летием получения статуса города.

Мы гордимся тем, что сегодня благодаря Вам об Азербайджане очень громко говорят с трибун всего мира. Сегодня Азербайджан - одна из уникальных стран мира, которая определяет свое будущее, осуществляет независимую и стабильную политику. Это - историческая правда. И мы гордимся этим. Верим, что и в будущем наша страна под Вашим руководством будет покорять новые вершины.

Уважаемый господин Президент.

Вашим вчерашним Распоряжением 66 сумгайытцев были удостоены почетных званий и медалей. Это - еще один наглядный пример Вашего большого внимания и заботы о Сумгайыте и сумгайытцах. От имени всех сумгайытцев выражаю Вам глубокую признательность за это внимание и заботу.

Ваше превосходительство, Вы посещаете Сумгайыт уже в 24-й раз. Каждая Ваша поездка открывает новые страницы в истории Сумгайыта.

Господин Президент, от имени сумгайытцев заверяю Вас в том, что и после сегодняшнего дня мы сделаем все, чтобы достойно выполнить все Ваши поручения и рекомендации.

Мы очень рады видеть Вас на мероприятии, посвященном 70-летнему юбилею нашего города. Передаю Вам глубокое уважение и почтение многотысячного населения Сумгайыта, их признательность за внимание и заботу о развитии и процветании нашего города.

Да хранит Вас Всевышний.

Х Х Х

Кавалер ордена "Шохрат", заслуженный учитель Офелья БАБАЕВА сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Я испытываю чувство огромной гордости, приветствуя Вас в этом величественном зале. Я неоднократно выступала в этом зале. Однако первое свое выступление всегда вспоминаю с волнением. 1974-й год – 25-летие предоставления Сумгайыту статуса города. В Президиуме сидел великий лидер, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана, любимец всей страны Гейдар Алирза оглу Алиев. Ровно 45 лет назад мне – 26-летней молодой учительнице и поэтессе выпала честь выступить от имени сумгайытской интеллигенции. Мое выступление понравилось великому лидеру, этому гениальному человеку. Он сказал мне "Молодец!" Я завершила свое выступление написанным мною тогда стихотворением.

(Читает стихи)

Да, господин Президент, я очень благодарна своей судьбе, что ровно через 45 лет выступаю перед достойным продолжателем великого лидера, Президентом этой прекрасной страны. Воспоминания никогда не забываются, они остаются в памяти навсегда.

С того дня, когда я получила благословение великого лидера, по сей день я ощущаю всяческую заботу и внимание. Забота и советы этого великого человека освещали путь моего успеха и позже, когда я была членом Союза писателей Азербайджана, долгие годы работала директором в школах Сумгайыта, заведующей отделом образования, была избрана депутатом городского совета, а также председателем комиссии по культуре.

Сегодня Азербайджан своими успехами привлекает внимание всего мира. Участие на днях представителей международных организаций около 160 стран в проходящем в нашей прекрасной столице Баку Саммите Движения неприсоединения, председательство Азербайджана в движении под Вашим руководством в течение трех лет, Ваша глубоко содержательная речь на II Саммите религиозных лидеров мира, подписанные в течение года распоряжения, направленные на повышение благосостояния населения страны, вызывают чувство благодарности у каждого.

Ваши распоряжения, связанные с юбилеями гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими, выдающихся писателей Джафара Джаббарлы, Джалила Мамедгулузаде, Исмаила Шихлы, являются показателем Вашего высокого уважения к литературному наследию. В дни празднования 70-летия предоставления Сумгайыту статуса города хочу сказать несколько слов об успехах нашего образования.

По Вашему поручению в городе отремонтированы 52 школы, 58 детских садов, спортивные школы, которые отвечают современным требованиям. Строительство нового здания находящейся в аварийном состоянии средней школы номер 9 вызвало безграничную радость у получающих там образование сотен школьников, их родителей, педагогического коллектива. Педагогические коллективы, школьники, родители также своей практической работой отвечают Вашей заботе. Уже несколько лет образование Сумгайыта находится в первой тройке по уровню приема в высшие учебные заведения.

Ежегодно, как минимум, 8-10 выпускников, поступивших в высшие учебные заведения с высокими баллами, удостаиваются Президентской стипендии. Я выражаю Вам безграничную благодарность за все это, дорогой Президент! Развитие Сумгайыта в последние годы является результатом Вашего большого внимания к городу. Я выражаю Вам признательность за высокую оценку, данную моему скромному труду. По Вашим распоряжениям я была удостоена высших государственных наград независимого Азербайджана – медали "Терегги", ордена "Шохрат", почетного звания "Заслуженный учитель". Это самые счастливые моменты моей жизни.

Прошу Вас передать Первому вице-пезиденту нашей страны Мехрибан ханым Алиевой нашу благодарность за заботу о защите и пропаганде азербайджанского образования, культуры, национально-духовных ценностей.

Да хранит Аллах Азербайджан, Вас и Вашу доброжелательную семью!

Х Х Х

Директор ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Назим ТАЛЫБОВ в своем выступлении сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники мероприятия.

Несомненно, что большие достижения, завоеванные в последние годы в сфере экономического развития нашей страны, основаны на прочном фундаменте, сформированном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Бесценный управленческий талант великого лидера Гейдара Алиева, являющегося основателем современного Азербайджанского государства, достижения, завоеванные в результате напряженного труда, создали надежную почву для устойчивого развития экономики страны в последующие годы.

Еще с середины 70-х годов прошлого века в Сумгайыте была проделана большая работа по реконструкции химической промышленности, созданию новых производственных предприятий.

В результате осуществления широкомасштабной работы, реализованных за короткий срок проектов и идей, уже в 70-80-х годах прошлого века Сумгайыт по своему экономическому потенциалу стал широко известен как мощный промышленный город Советского Союза. Продукция, производимая в Сумгайыте, экспортировалась в более сотни городов СССР и зарубежных стран. В то время примерно 40 процентов химической продукции, производимой в Советском Союзе, приходилась на долю предприятий, действующих в Сумгайыте.

Уважаемый господин Президент, неслучайно, что для возвращения былой славы Сумгайыта в промышленной сфере в 2011 году Вами именно в нашем городе был создан первый промышленный парк в нашей стране.

За минувший период были предприняты необходимые меры по поддержке бизнес-деятельности резидентов, действующих в этом парке, в том числе снижению инвестиционных расходов для создания государством инфраструктуры промышленного парка, резидентам промышленного парка были предоставлены налоговые и таможенные льготы сроком на 7 лет.

Господин Президент, комплексные поощрительные меры, предпринимаемые государством благодаря проявляемому Вами большому вниманию и заботе о парке, неуклонно повышает интерес местных и зарубежных инвесторов к нему. Несмотря на напряженный рабочий график, Вы нашли время за минувший период посетить Сумгайытский химический промышленный парк 6 раз, приняли участие в закладке фундамента 5 промышленных предприятий, открытии 12 промышленных предприятий.

В настоящее время в Сумгайытском химическом промышленном парке зарегистрированы 20 резидентов с инвестиционным объемом 3 миллиарда долларов. Несмотря на то, что фундамент промышленного парка был заложен с Вашим участием в 2013 году, здесь уже занимаются производственной деятельностью 13 предприятий, в парке постоянной работой обеспечены свыше 5 тысяч человек. Большинство из них – жители города Сумгайыт и прилегающих территорий.

Уважаемы й господин Президент, сегодня мы можем наблюдать эффективность не только на примере Сумгайытского химического промышленного парка, но и других промышленных парков, созданных в соответствии с Вашими указами и распоряжениями, специализирующимися на повторной переработке, судостроении, легкой промышленности и фармацевтике.

Несомненно, что в первую очередь главная значимая роль промышленных парков в экономическом развитии и промышленности заключается в импортозамещении и создании новых экспортных возможностей. До того, как в промышленных парках началось производство азотных удобрений, полимеров, шприцов, ферросплавов, табачной и агрохимической продукции и десятков видов другой подобной продукции, нетрадиционной для нашей страны, эта продукция можно сказать в 100-процентном объеме импортировалась. Импортозамещение по этой продукции, а также расчет на ее экспорт и создание в результате новых экспортных возможностей для нашей страны не только предотвращает вывоз валюты из страны, наоборот, создает почву для ввоза валюты в страну, а это вносит вклад в укрепление национальной валюты как одного из важных факторов экономики.

В то же время, другая важная роль промышленных парков в экономике заключается в доставке в страну новых технологий. Сегодня на заводах стоимостью 100 миллионов долларов, действующих в промышленных парках, применяются самые передовые технологии мира. Использование этих технологических новшеств не только создает возможность для производства конкурентоспособной продукции, но и, создавая социальную выгоду, имеет важное значение в развитии человеческих ресурсов, привлечении компетентных кадров, а также расширении существующего кадрового потенциала.

Другой значимый вопрос заключается в роли промышленных парков в превращении страны из экспортера сырья в экспортера готовой продукции. Наша страна традиционно является экспортером нефти и газа, однако этот показатель изменяется в пользу ненефтяного сектора. К примеру, в результате реализации в Сумгайытском химическом промышленном парке проектов карбамидного завода и "SOCAR Полимер" производится новая продукция, опирающаяся на углеводородные ресурсы, в итоге нефть и газ экспортируются не в виде сырья, а превращаясь в более ценную продукцию. Кроме того, на примере фабрики по производству пряжи из хлопка в Мингячевирском промышленном парке можно наблюдать аналогичный процесс в сфере хлопководства.

Уважаемый господин Президент, уважаемые участники мероприятия, до настоящего времени в промышленных парках было произведено продукции стоимостью около 2 миллиарда манатов, экспортировано продукции стоимостью примерно 400 миллионов манатов. Как пример расширения географии экспорта новой для нашей страны промышленной продукции можно привести страны СНГ, Турцию, Украину, Грузию, США, Японию, ОАЭ, Польшу, Данию и Голландию.

Обратившись к статистическим показателям, увидим, что если за 9 месяцев 2018 года в Сумгайытском химическом промышленном парке была произведена продукция стоимостью 170 миллионов манатов, то за 9 месяцев этого года – в 2,6 раза больше, то есть произведена продукция стоимостью 440 миллионов манатов. Экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился в 3,6 раза и за 9 месяцев этого года составил 190 миллионов манатов. Довожу до Вашего внимания, что в 2018 году этот показатель составлял 52 миллиона манатов.

За 9 месяцев этого года в парк были вложены инвестиции в размере 600 миллионов манатов, и это составило 50 процентов от инвестиций по ненефтяному сектору промышленности страны.

Также из-за производства продукции стоимостью 440 миллионов манатов за 9 месяцев этого года удельный вес Сумгайытского химического промышленного парка в ненефтяном секторе промышленности страны составил 5,3 процента.

Кроме того, из-за экспорта стоимостью 190 миллионов манатов удельный вес Сумгайытского химического промышленного парка в экспорте продукции ненефтяной промышленности по стране составил 11 процентов.

Господин Президент, таким образом, можем сказать, что созданный в Сумгайыте непосредственно по Вашей инициативе Химический промышленный парк приносит позитивные результаты, и напрямую положительно влияет на макроэкономические показатели по ненефтяному сектору страны.

Уважаемый господин Президент, в заключение, пользуясь случаем, от имени коллектива Химического промышленного парка поздравляю население города Сумгайыт с 70-летним юбилеем. Уверен, уважаемый господин Президент, что под Вашим руководством Сумгайыт и впредь будет развиваться, промышленный потенциал города, в том числе Химический промышленный парк, внесет еще больший вклад в экономику нашей страны.

Благодарю за внимание.

X X X

Главврач поликлиники номер 1 в Сумгайыте Арзу БЯНДЯЛИЕВА сказала:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники мероприятия.

От имени многочисленных работников здравоохранения приветствую Вас в нашем восхищающим каждого своей красотой и грандиозностью родном городе, 70-летие которого мы сегодня празднуем.

Великий лидер, посвятивший свою жизнь возрождению нашей страны и благополучию людей, всегда считал вопросы здоровья судьбоносными. Оценивая здравоохранение как наиболее важную сферу в жизни общества и государства, он говорил: "Здравоохранение – это очень нужная для нас, для каждого общества и государства область, охватывающая все сферы жизни. Для его развития предпринимаются и в дальнейшем будут предприниматься необходимые меры".

Вы продолжаете дальновидную политику великого лидера во всех сферах, а также постоянно уделяете особое внимание и заботу о развитии социальной сферы – здравоохранения. Я, как врач, внимательно наблюдаю за развитием нашего здравоохранения, безгранично радуюсь успехам, прогрессу, достигнутым в этой области. В фундаменте этих успехов лежат человеческий фактор, человеческое здоровье, составляющие основу Вашей социальной политики. В то же время, я знакомлюсь с публикуемой в печати информацией. Достаточно отметить только один факт, что в последние годы благодаря Вашей заботе и заботе Первого вице-президента, руководителя Фонда Гейдара Алиева уважаемой Мехрибан ханым Алиевой более 600 медицинских учреждений в нашей стране были перестроены или же капитально отремонтированы, оснащены самым современным медицинским оборудованием и сданы в пользование населения.

В результате широкомасштабных работ по созиданию и благоустройству во всех сферах благодаря уделяемому Вами высокому вниманию и заботе наш родной Сумгайыт в настоящее время превратился в экологически чистый, прекрасный город.

В результате государственной заботы о здравоохранении нашего города в последние годы здесь были капитально отремонтированы более 10 медицинских учреждений, оснащены самым современным оборудованием и переданы в пользование жителей.

В настоящее время в Сумгайыте 5 тысяч работников здравоохранения оказывают в этих медицинских учреждениях, отремонтированных со вкусом, качественную медицинскую службу населению города.

В результате мер, предпринимаемых в последние годы на основе 11 государственных программ, принятых по приоритетным сферам здравоохранения, уровень медицинских услуг, оказываемых матерям и детям, онкологическим, эндокринологическим больным, а также больным, страдающим наследственными заболеваниями крови, почечной недостаточностью и др., значительно улучшился. Конечно же, незаменимы заслуги Фонда Гейдара Алиева, определяющего здравоохранение как приоритетную сферу. Многоуважаемая Мехрибан ханым Алиева, поддерживающая осуществляемые многочисленные крупномасштабные проекты, придает большое значение защите и укреплению здоровья матери, ребенка и семьи. Согласно новым международным критериям живорожденности, связанным с исполнением "Государственной программы по защите здоровья матери и ребенка", с декабря 2017 года согласно соответствующему приказу Министерства здравоохранения Сумгайытский родильный дом номер 1, функционируя как Перинатальный центр, оказывает медицинские услуги, соответствующие международным стандартам, новорожденным с перинатальной патологией как города, так и окружающих районов. Это способствует выздоровлению и возвращению к жизни сотен недоношенных детей с низким весом.

Господин Президент, в результате Вашего внимания и заботы об охране здоровья населения страны и согласно Вашим поручениям ежегодно во всех регионах республики, в том числе в нашем городе тысячи жителей проходят бесплатное медицинское профилактическое обследование. Это позволяет своевременно выявлять и лечить заболевания. Это еще раз свидетельствует, что в Вашей политике среди всех ценностей Вы отдаете преимущество человеческому здоровью.

Уважаемый Президент, хочу отметить, что Ваше Распоряжение о перестройке нуждающейся в реконструкции одной из ведущих лечебных заведений города, давно потерявшей свою рентабельность многопрофильной городской больницы номер 2, в которой я долгое время работала, наряду с тем, что является подарком к 70-летнему юбилею Сумгайыта, также вызывал безграничную радость у всех жителей города и медицинских работников.

Дорогой Президент, от имени многочисленных медицинских работников, выражаем Вам признательность и благодарность за внимание и заботу о всех социальных сферах, в том числе, здравоохранении. Заверяем Вас в том, что и в дальнейшем медицинские работники, осуществляя самоотверженную деятельность в сфере здравоохранение, тесно сплотившись вокруг Вас, внесут достойный вклад в укрепление государства и государственности.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Заслуженный строитель, пенсионер Магсуд МАГСУДОВ сказал:

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые участники мероприятия.

Господин Президент, очень отрадно, что сегодня мы вместе с Вами отмечаем 70-летний юбилей со дня приобретения Сумгайытом статуса город. Пятьдесят четыре года назад, в 1965 году, я по направлению начал работать в качестве инженера-строителя с высшим образованием в ордена Трудового Красного Знамени Строительном тресте номер 1 города Сумгайыт. Коллектив, в котором я работал, осуществлял здесь деятельность задолго до того, как Сумгайыт получил статус города. Впоследствии при Министерстве промышленного строительства Азербайджана был создан и размещен в городе Сумгайыт строительный трест номер 1. В этом коллективе работали представители многих народов. Большинство сданных в эксплуатацию в Сумгайыте заводов и фабрик, детских садов, школ, больниц и дворцов культуры являются плодом труда этого коллектива. В Сумгайыте создана очень сильная армия строителей, большинство из них в настоящее время живет в Сумгайыте.

Главное то, что люди, внесшие вклад в создание, развитие города Сумгайыт и его популяризацию на союзном уровне, находятся в центре Вашего внимания. Они награждаются орденами и медалями, приглашаются на городские мероприятия, к ним проявляется забота. Как говорится, никто не забывается в нашей республике.

Хочу особо отметить, что строительно-монтажные работы в Сумгайыте получили еще более широкий размах после избрания в 1969 году великого лидера Гейдара Алиева первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. На заводах черной и цветной металлургии, бытовой химии, минерального удобрения были введены в эксплуатацию новые производственные участки. Производимая на этих заводах продукция принесла Сумгайыту известность на союзном уровне и вывела его на уровень второго промышленного города республики. Участие великого лидера Гейдара Алиева на церемонии сдачи в эксплуатацию в Сумгайыте в 1978 году завода моющих средств производственной мощностью 100 тысяч тонн навсегда осталось в памяти строителей. Великий лидер встретился с коллективом, дал свои рекомендации, передал поздравления.

Великий лидер заложил фундамент еще одного комплекса – завода синтетического каучука и включил это строительство в график объектов, находящихся под контролем Центрального Комитета. Я с большой гордостью хочу сказать, что этот комплекс был своевременно сдан в эксплуатацию и сегодня продолжает работать.

Строительство в нашем городе крупного Дворца культуры "Химик" связано именно с именем великого лидера Гейдара Алиева. На строительство этого дворца Москва не выделяла средств и строительство затягивалось. Благодаря непосредственному участию и содействию великого лидера вопрос с финансированием был решен и этот дворец был построен и сдан в пользование. В настоящее время здесь проводятся самые важные мероприятия.

Уважаемый господин Президент, Сумгайыт в последние годы стремительно развивается. В Сумгайыте возводятся гигантские промышленные, жилые, социально-культурные и бытовые объекты. Город день ото дня становиться краше, создаются новые адреса.

Проводимые в республике реформы и инновации, распоряжения Президента дают успешные плоды в городе Сумгайыт. Как Вы знаете, беженцы и вынужденные переселенцы в городе Сумгайыт долгие годы проживали в квартирах, принадлежащих другим людям, детских садах, школах, домах культуры. После сдачи в эксплуатацию жилых зданий, построенных в 12-м микрорайоне и в "Станции Сумгайыт", определенная часть семей беженцев и вынужденных переселенцев, размещенных в квартирах других людей, детских садах, школах, домах культуры, были переселены в эти здания. В результате этого квартиры отдельных людей были возвращены, улучшился их уровень жизни, часть детских садов, школ была высвобождена. Проводимая в Сумгайыте широкая строительно-монтажная и созидательная работа направлена на улучшение уровня жизни людей.

Господин Президент, вся эта работа является Вашим внимание и заботой о Сумгайыте и сумгайытцах, результатом доверия руководству города. Вы подписали ряд распоряжений в связи с развитием Сумгайыта, выделили финансовые средства. Наградили орденами и медалями людей, имеющих заслуги в развитии Сумгайыта.

От имени армии строителей нашего города выражаем Вам признательность и благодарность за это внимание, заботу и доверие.

Х Х Х

Актер Сумгайытского государственного драматического театра, заслуженный артист Джалал МАМЕДОВ в своем выступлении сказал:

-Глубокоуважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дорогие сумгайытцы.

Господин Президент, от имени общественности Сумгайыта, особенно деятелей культуры и искусства, выражаем Вам глубокую признательность за то, что прибыли на встречу с нами по случаю 70-летнего юбилея нашего города.

Стремительное развитие Сумгайыта в последние годы придало сильный импульс новым успехам и достижениям также в культурной жизни нашего города. Ярко проявляется то, что Вы высоко цените азербайджанскую культуру, внимательно и заботливо относитесь к ее развитию. Именно то, что Вы с очень большой любовью и вниманием относитесь к этой тонкой сфере, особенно к театру и театральным деятелям, создает благоприятные условия для достижения новых успехов во всех областях нашей культуры, ее дальнейшего обогащения. Также должен подчеркнуть, что Первый вице-президент, руководитель Фонда Гейдара Алиева глубокоуважаемая Мехрибан ханым Алиева трудится плечом к плечу с Вами и имеет большие заслуги в пропаганде и признании в мировом масштабе азербайджанской культуры, занятии ею места в списке мирового наследия и оценке нашей культуры как общечеловеческого достояния.

То, что Вы и Мехрибан ханым в марте этого года встретились с деятелями культуры и искусства, выслушали их проблемы, многие из которых были решены на месте, очень радует нас, внимание и забота о театральных деятелях придает большой стимул нашей дальнейшей еще более воодушевленной работе.

Господин Президент, хотел бы вкратце рассказать о Сумгайытском государственном драматическом театре. В 1968 году постановлением Совета Министров Азербайджана и распоряжением Министерства культуры в нашем городе был создан первый профессиональный коллектив – Сумгайытский государственный молодежный театр имени Г.Араблинского. Театральный занавес впервые был поднят 14 марта 1969 года спектаклем "Мусьо Жордан и Дервиш Мастали Шах" по пьесе основоположника азербайджанской драматургии М.Ф.Ахундзаде. В 1974 году решением Министерства культуры театр был переименован в Сумгайытский государственный драматический театр. В различное время здесь работали народные артисты Барат Шекинская, Рза Афганлы, Алиага Агаев, Мелик Дадашев, Насир Садыгзаде и другие выдающиеся мастера.

Хотел бы с чувством большой гордости подчеркнуть тот факт, что Сумгайытский театр, в 1981 году выступивший со спектаклем "Пусть знает весь Восток" по произведению Н.Гасанзаде на Всесоюзном театральном фестивале в Москве, был удостоен почетного диплома фестиваля, а народный артист Мелик Дадашев, воплотивший образ Наримана Нариманова, награжден дипломом 1-й степени.

Великий лидер Гейдар Алиев, в то время занимавший должность первого секретаря ЦК КП Азербайджана, после просмотра этого спектакля поднялся на сцену и поздравил коллектив театра, и как театровед, в совершенстве знавший театральное искусство, выразил позитивное мнение о спектакле.

3 апреля 2003 года во время исторической поездки в город Сумгайыт великий лидер Гейдар Алиев высоко оценил работу нашего театра.

Хочу особо отметить тот факт, что спектакль "Спаситель" по пьесе Агшина Бабаева о жизни и политической деятельности великого лидера Гейдара Алиева был поставлен в 2005 году именно в нашем Сумгайытском театре. Художественный образ великого лидера Гейдара Алиева впервые в Азербайджане был создан на сцене Сумгайытского государственного драматического театра.

Уважаемый господин Президент, согласно Вашему поручению в последнее время в Сумгайыте проявляется большое внимание и забота к сфере культуры и искусства, литературе. Строящиеся новые здания, административные объекты, создаваемые с большим вкусом уголки отдыха, прокладываемые новые дороги, закладываемые парки свидетельствуют не только об экономической мощи города, но и создают эстетическую панораму как образцы культуры.

От имени нашего коллектива и работников культуры нашего города хочу выразить Вам глубокую признательность за это величественное здание нашего театра, многие годы не ремонтированного, и оснащенного в настоящее время именно благодаря Вашему вниманию и заботе крепкой материально-технической базой.

Стремительная работа по благоустройству и созиданию, осуществляемая в последние годы в нашем городе, действительно радует нас, сумгайытцев. Величественный Центр Гейдара Алиева, носящий имя нашего великого лидера, Детская школа искусств, названный Вами чудом Сумгайытский бульвар, построенный за короткое время, Музей флага, придающий особую красоту нашему бульвару, Дворец культуры "Химик" на 750 мест, открытый Вами сегодня грандиозный Центр мугама, а также кинотеатр имени великого Низами, сданный в пользование накануне юбилея нашего города, пришлись по душе нам, жителям Сумгайыта. Эти объекты культуры вносят большой вклад в культурную жизнь нашего города.

Господин Президент, в заключение своего выступления хотел бы отметить, что Сумгайытский театр никогда не оставался за пределами достижений, завоеванных другими театрами страны. Наш театр участвовал в международных театральных фестивалях, проводимых во многих странах мира, и завоевал большие успехи, достойно представлял Азербайджан и наш город в Турции, Индии, Туркменистане, Грузии, Росс, и других странах.

Господин Президент, пользуясь случаем выражаю Вам глубокую признательность за повышение статуса нескольких театров, действующих в столице – Баку, а также заработной платы театральных деятелей. Благодарю за внимание.

Да здравствует Сумгайыт!

Да здравствует независимый Азербайджан!

Да здравствует Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев!

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