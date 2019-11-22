В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)

22 ноября 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос Гарегине Нжде необходимо держать в центре внимания и это не должно носить временный характер.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Центр анализа международных отношений, об этом сказал его председатель Фарид Шафиев в ходе мероприятия на тему «Армяно-нацистское сотрудничество», организованного Центром авиационных исследований в Анкаре.

По его словам, после смены власти в Армении, получившей название «бархатной революции», армяне старательно позиционируют себя либералами и реформистами.

"Необходимо донести до общественности, что в Армении царит расизм. Есть нужда в исследователях для лучшего изучения внутренней среды в Армении», - сказал Шафиев.

Выступивший после профессор Университета Erciyes Гафар Чахмаглы сообщил, что из-за отсутствия реальных армянских героев на протяжении веков, они объявляли своими героями тех, кто осуществлял теракты против Азербайджана и Турции.

"Гарегин Нжде выдвинул идею «цехарконизма». А это значит власть религии. Согласно этой идее, армяне - исключительная "сверхнация". дея «цехарконизма» совпадает с нацистской идеологией. Сегодня в Армении эта идеология стала государственной», - сказал Чахмаглы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
  • В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
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