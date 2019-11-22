Жаля Алиева: "арцах" в устах армянского депутата — неуважение к беженцам и вынужденным переселенцам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляются крупные социальные проекты, которые охватывают каждого гражданина страны. Руководство страны предпринимают шаги, не имеющие аналогов, не только для сегодняшнего дня, но и для будущего граждан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Алиева во время выступления на 54-м пленарном заседании Генассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Парламентская ассамблея ОЧЭС действует вот уже 26 лет. Я член этой организации 14 лет. Здесь всегда царила дружба, взаимопонимание. Мнения и предложения всегда воспринимались уважительно. Наше сотрудничество построено на внутренних правилах организации.

У наших стран есть границы, признанные мировым сообществом, ООН. В таком случае, то, что армянский депутат назвал древнюю карабахскую землю «арцахом» и перед все организацией анонсировал проведение там «демократических выборов» является неуважением как к членам организации, так и к 1,5 миллионам наших соотечественников, которые около 30 лет как изгнаны с исконно азербайджанской земли Карабаха и стали беженцами, вынужденными переселенцами. Самое главное, это заявление противоречит резолюциям ООН, правам человека. Не будем забывать, что упомянутый армянскими коллегами «арцах», не признан ни одной страной мира и даже самой Арменией», - сказала Жаля Алиева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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