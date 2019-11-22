Абсурдные заявления по Карабаху подтверждают несостоятельность армянских властей

БАКУ /Trend/ - Власти Армении не перестают удивлять мир абсурдными заявлениями. Одно из таких выдал на днях бывший президент Армении Серж Саргсян, выступая на саммите в Хорватии, относительно внутриполитической ситуации в Армении и решению Нагорно-Карабахского конфликта. Саргсян заявил, что мол «Карабах никогда не будет в составе Азербайджана, и что конфликт не имеет военного решения».

Популистское заявление экс-президента не вызывает удивление, ведь для человека, который убивал мирных людей в Ходжалы и других оккупированных районах Азербайджана такого рода высказывания естественны.

Другое дело, с какой целью они были озвучены. Думается, что с большей долей вероятности, Саргсян попытался поднять таким способом свой собственный рейтинг в Ереване, и как-то заявить о себе армянству. В то же время, он косвенно обвинил действующее правительство Армении в политической недееспособности. В данном контексте высказывания экс-президента вокруг проблемы Карабаха, очевидно, рассчитаны на его собственные далеко идущие планы.

Не исключено, что закулисный дирижер не прочь прийти к власти в очередной раз, после того как в Ереване свергнут Пашиняна.

Такая угроза для Пашиняна может стать вполне реальной, а вот перспектива прихода Саргсяна к власти в очередной раз, вызывает большие сомнения.

Однако суть вещей в том, что при Саргсяне и Пашиняне, социально-экономическая ситуация в Армении не изменилась, не произошло каких-либо сдвигов по проблеме Карабаха, так что общая ситуация в Армении остается по-прежнему беспросветной.

Армянское общество глубоко разочаровано и в нынешнем и в прежнем режиме. К слову, в Ереване некоторые армянские политические круги признают тот факт, что Армения не в состоянии ни в чем противостоять Азербайджану, будь то экономического развития, военной мощь или геополитический вес.

Что касается нынешней повестки правительства Еревана, то армянские СМИ вот уже несколько дней как муссируют поездку Пашиняна в Италию, куда отправился на днях армянский премьер.

Разумеется, он отправился в Европу за политической и финансовой поддержкой влиятельного армянского лобби, поскольку нищая Армения едва ли представляет интерес для Италии, а тем более Европы в целом. Впрочем, некоторые представители армянской политического электората это также признают.

Так или иначе, абсурдные заявления нынешних и прежних властей Армении вокруг Карабаха показывают несостоятельность обеих.

Что же касается международно-правовых аспектов, то и здесь чаша весов складывается не в пользу Армении. Это подтверждают четыре резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту, Хельсинкской Декларации 1975-го г., Лиссабонском пакте 1997-го г. и других основополагающих международно-правовых документах, игнорируемых Арменией.

Все эти документы однозначно подтверждают, что конфликт необходимо решать путем переговоров на основе принципа нерушимости азербайджанских границ, согласно требованиям и законам международного права. В Армении должны быть готовы именно к такому варианту решения проблемы.

( Автор: Алигусейн Гулузаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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