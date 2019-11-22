Во власти НФА-Мусават были сбежавшие при первой же трудности проходимцы - депутат

22 ноября 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время выступления на мероприятии в Сумгайытском государственном драматическом театре по случаю 70-летия города Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул ряд важных моментов. Президент напомнил, что в начале 90-х годов в Азербайджане шла борьба за власть. В стране царили хаос и анархия.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Джавид Османов.

Он сообщил, что в то смутное время тандем НФА-Мусават незаконно пришел к власти.

"Всем известно какие трагедии переживала страна. Они сыграли немалую роль в оккупации 20 процентов территорий Азербайджана. Фактически в Азербайджане шла гражданская война. Страна столкнулась с угрозой потери независимости. Сепаратисты, пользуясь ситуацией, пытались создать в стране независимую республику.

Глава государства справедливо напомнил, что большинство людей в руководстве НФА-Мусават были младшими научными сотрудниками. Они назначили президентом человека, который никогда не управлял ни одним учреждением. Председатель Верховного совета был младшим научным сотрудником, и целых 11 лет не мог защитить диссертацию. Премьер-министр тогдашнего правительства Панах Гусейн в прошлом был уличным торговцем. Министр обороны Рагим Газиев был демагогом, проходимцем. Он говорил, что если Шуша будет оккупирована, то застрелится. И Шуша была передана армянам при их посредничестве. Он тогда сказал – а кто вернет Шушу, если я застрелюсь? Он и сегодня участвует в провокациях против государства. Они занимались разграблением экономики страны и созданием личного бизнеса. И Али Керимли, занимавший должность госсекретаря, осуществлял миссию предательства. Впоследствии, он предал и свою партию, и своего президента. Госсекретарь был готов продать и независимость своей страны.

Министр внутренних дел Искандер Гамидов, злоупотребляя должностными полномочиями, подвергал людей избиению руками своих боевиков. А потом еще и хвастал этим Все они былислучайные люди, проходимцы с улицы. И при первой же трудности сбежали», - сказал Джавид Османов.

Он подчеркнул, что эти люди и сегодня пытаются ввергнуть страну в хаос и анархию.

"При поддержке армянского лобби они пытаются совершать провокации. Но народ уже видел их в деле и не забудет этого. Они сами умоляли Гейдара Алиева, чтобы он приехал в Баку, даже три раза отправляли за ним вертолет. Но Гейдар Алиев прибыл в Баку лишь по настоятельному требованию народа и спас его. Он, взяв на себя миссию спасителя, избавил народ от бед. Был объявлен режим прекращения огня, подписан «Контракт века»", - подчеркнул Джавид Османов.

По его мнению, все должны знать, что развитие страны, превращение в авторитетное государство обошлось недешево.

«Мы достигли этого ценой жизни, крови. Азербайджан – уже влиятельный член мирового сообщества и активно участвует в международных проектах. Страна превратилась в логистический центр. Сегодня в Азербайджане успешно продолжается курс Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев предпринимает очень серьезные шаги в направлении улучшения социального благополучия населения. Азербайджан находится в числе стран-лидеров реформ. Благодаря личному авторитету Президента Ильхама Алиева страна достигла небывалых высот», - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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