Дарья Гревцова: Межрегиональные связи являются важной составляющей межгосударственных отношений России и Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Межрегиональные связи являются одной из важных составляющих межгосударственных отношений России и Азербайджана, и в этом смысле, нынешний российско-азербайджанский межрегиональный форум, проходящий в Москве, является наглядным подтверждением этого, и событием знакового характера.

Такое мнение высказала Trend российский эксперт, заместитель директора российского Института политических исследований Дарья Гревцова.

По оценкам Гревцовой, вместе с тем, это масштабное мероприятие подтверждает высокий уровень взаимодействия двух стран.

«Отношения между Россией и Азербайджаном стремительно развиваются практически во всех сферах, в том числе экономики, образования, культуры, в военной и гуманитарной области.

Что очень важно, двусторонние связи выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения, стороны всегда ищут баланс интересов во многих вопросах, особенно в сфере торгово-экономического сотрудничества. С регионами Азербайджана тесно работают порядка 70 регионов Российской Федерации. Лидерами здесь безусловно являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская и другие области. Успешно работают в Азербайджане российские энергетические корпорации. Имеются хорошие возможности для углубления кооперации в автомобилестроении. В качестве примера можно привести работу «КамАЗ», в этом направлении осуществляется техническая сборка и обслуживание автомобилей. «АвтоВАЗ» создал во всех регионах Азербайджана широкую розничную сеть по продаже автомобилей «Лада», более 40 отделений создано в республике. В свою очередь, инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России сельскохозяйственных объектов. Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идет создание международного транспортного коридора «Север-Юг» (это Иран, Азербайджан, Россия), который призван сблизить европейские и азиатские рынки. И таких примеров достаточно много. Новые возможности для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и Конвенция о статусе Каспийского региона, что предполагает активное взаимодействие между российскими и азербайджанскими компаниями в реализации перспективных проектов в Каспийском регионе. В частности это касается сферы транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии и, прочих сфер. Интенсивно развиваются двусторонние контакты в области туризма. Одним словом, связи между Россией и Азербайджаном предусматривают надежное стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии. Россия заинтересована в продолжительном и тесном сотрудничестве с Азербайджаном, который по праву считается ведущим стратегическим и торгово-экономическим партнером на Южном Кавказе», - продолжила Гревцова.

Российский эксперт отметила, в том числе, эффективное взаимодействие двух стран в сфере безопасности.

«Тесное взаимодействие сторон положительно сказывается и на безопасности региона. Азербайджан пользуется высоким рейтингом в международной системе координат, как ведущая региональная единица, надежный партнер в стратегически важном регионе Южного Кавказа. И вне сомнения все эти успехи достигнуты благодаря четкой стратегии и продуманной политике государства, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Поэтому Россия заявляет о готовности к расширению союзнических связей с Азербайджаном, к укреплению военно-технического сотрудничества и многостороннего диалога, что безусловно в интересах наших государств », - резюмировала российский политолог.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран.

(Автор: Матанат Насибова)

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