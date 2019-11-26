Вице-президент Китайской таоистской ассоциации выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

26 ноября 2019 01:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Китайской таоистской ассоциации Юань Жихонг выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Мы – вице-президент Китайской таоистской ассоциации Юань Жихонг и заместитель генерального секретаря Лю Шитиан 14-15 ноября этого года принимали участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира. Выражаю Вам глубокую признательность за радушный прием со стороны организационного комитета Саммита.

Саммит прошел очень успешно, был достигнут большой прогресс в поощрении интеграции между мультикультуральным общением и различными религиями. Это отражает ответственность Вашей страны в деле защиты мира на планете.

Наша ассоциация надеется на поддержание более тесных связей с Вашей страной, наращивание контактов и сотрудничества между религиозными культурами двух стран, приложение совместных усилий и внесение вклада в гармоничное развитие всего человечества.

В заключение просим принять заверения в глубоком уважении и благодарности нашей ассоциации к Вам", - говорится в письме вице-президента Китайской таоистской ассоциации Юань Жихонга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Председатель Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 00:37
Специальный представитель генерального секретаря ООН, советник Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 23:50
Митрополит Мардина и Диярбакыра выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 21:57
Председатель Департамента по диалогу с исламом Межрелигиозного совета понтифика Ватикана поблагодарил Президента Ильхама Алиева
Политика 25 ноября 21:44
Председатель Центрального совета Организации развития молодых ученых Индонезии выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 21:32
Председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев России выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 21:10
Лента новостей
МАГАТЭ инспектирует блоки Чернобыльской АЭС, недостроенные из-за аварии в 1986 году
Европа 01:23
В Иране проходят проправительственные митинги
Политика 00:53
Председатель Высшего исламского совета Алжирской Народной Демократической Республики выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 00:37
Блумберг сложил с себя полномочия посла ООН для участия в президентской гонке в США
США 00:23
В Баку стартовала Неделя турецких фильмов (ФОТО)
Культура 00:04
Специальный представитель генерального секретаря ООН, советник Эмира Кувейта по гуманитарным вопросам и председатель Международной исламской благотворительной организации выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 25 ноября 23:50
В Баку в этом году природным газом снабжены 293 здания
Энергетика 25 ноября 23:25
Палестинцы проведут День гнева в знак протеста против признания США еврейских поселений
Арабские страны 25 ноября 23:02
Парламент Греции проголосовал против разделения церкви и государства
Европа 25 ноября 22:46