Вице-президент Китайской таоистской ассоциации выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Китайской таоистской ассоциации Юань Жихонг выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Мы – вице-президент Китайской таоистской ассоциации Юань Жихонг и заместитель генерального секретаря Лю Шитиан 14-15 ноября этого года принимали участие во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира. Выражаю Вам глубокую признательность за радушный прием со стороны организационного комитета Саммита.

Саммит прошел очень успешно, был достигнут большой прогресс в поощрении интеграции между мультикультуральным общением и различными религиями. Это отражает ответственность Вашей страны в деле защиты мира на планете.

Наша ассоциация надеется на поддержание более тесных связей с Вашей страной, наращивание контактов и сотрудничества между религиозными культурами двух стран, приложение совместных усилий и внесение вклада в гармоничное развитие всего человечества.

В заключение просим принять заверения в глубоком уважении и благодарности нашей ассоциации к Вам", - говорится в письме вице-президента Китайской таоистской ассоциации Юань Жихонга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.