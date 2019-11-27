Депутат: Вместо того, чтобы демонтировать памятник Нжде, Пашинян озвучивает смешные и абсурдные мысли

БАКУ/Trend/ - Пропаганда фашизма в Армении возведена на уровень государственной политики, это очень опасная тенденция для всего мира.

Об этом в среду сказал Trend, депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Он подчеркнул, что выступая на мероприятии по случаю 100-летия Бакинского государственного университета, Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул также вопросы, связанные с политикой Армении по героизации фашизма, в частности установки памятника Гарегину Нжде, приспешнику фашистов.

"Приближается 75-летие победы над фашизмом. В это время, когда весь мир готовится отмечать годовщину победы над фашизмом, новое правительство Армении не только не демонтирует памятник, установленный Нжде старой властью с целью его героизации, увековечиванию фашизма, но и наоборот - охраняет его. К тому же, премьер этой страны Пашинян озвучивает смешные и абсурдные мысли. Пашинян пытается оправдать Нжде утверждая, что и глава МИД Советского союза Молотов встречался с Гитлером. Молотов находился в составе руководства Советского союза и его встреча с фашистскими лидерами, в качестве министра иностранных дел, для достижения мира и безопасности, выглядит вполне логичной, в этом и заключаются его должностные обязанности.

Насколько в безвыходной ситуации находится премьер Армении, а также является необразованным, некомпетентным человеком, что озвучивает такие абсурдные мысли, в том числе проявляя свою неосведомленность в международных процессах.

Считаю, что мировое сообщество должно резко отреагировать на героизацию фашизма в Армении», - сказал Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.