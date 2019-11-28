Сопредседатели МГ ОБСЕ проведут консультации в Братиславе

БАКУ/Trend/ - Тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ проведет консультации в рамках предстоящего заседания Совета министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ, которое состоится 5-6 декабря в Братиславе (Словакия).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тема нагорно-карабахского урегулирования постоянно, в течение последних лет, обсуждается именно на площадке ОБСЕ, и на полях предстоящего заседания Совета министров иностранных дел в Братиславе запланированы консультации тройки сопредседателей. Речь идет о консультациях на уровне послов по особым поручениям», - рассказала Захарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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