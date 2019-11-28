На заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На заседании Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

Ахмедов отметил, что реформы, проводимые Президентом Ильхамом Алиевым, серьезно обсуждаются: "Люди видят результаты реформ. В осуществлении этих реформ ПЕА вносит и будет вносить свой вклад.

Реформы нацелены на дальнейшее развитие Азербайджана, улучшение благосостояния людей. В 2019 году можно считать, что реформы проводились более динамично. В этом году был реализован социальный пакет, удовлетворивший всех. С другой стороны проведены кадровые реформы, которые также были встречены с удовлетворением. Реформы, проводимые Президентом Азербайджана, обрели системный всеобъемлющий характер. Этот курс будет продолжен. Члены ПЕА решили, что реформы не должны оставаться в стороне от законодательной сферы. Сегодня на Политсовете ПЕА они посчитали целесообразным проведения реформ и в законодательной сфере. Все члены Политсовета сошлись на единой позиции, и этот шаг может принести успех проводимым реформам».

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