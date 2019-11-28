Иса Габиббейли: Необходимо актуализировать формирование обновленного парламента

БАКУ /Trend/ - Для завершения меогих реформ в Азербайджане необходимо сделать изменения и в законодательном органе страны

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент), вице-президент Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева во всех сферах жизни общества проводятся широкомасштабные мероприятия.

«Реформы, которые в последнее время больше всего проводятся в исполнительных структурах, доказали, что это полезно для развития общества. Ранее на основании предложений Президента Ильхама Алиева в Милли Меджлисе были рассмотрены вопросы усовершенствования законов по правовой политике. Это в свою очередь доказало, что реформы в сфере судебной системы оказались эффективными для общества. По этой причине для завершения реформ необходимы и неминуемы изменения и в законодательном органе страны. Эти реформы послужат дальнейшему развитию страны», - сказал Габиббейли.

Он отметил, что для успешной реализации реформ в других сферах Милли Меджлис должен принять законы нового типа. А это актуализирует необходимость формирование обновленного парламента. Роспуск парламента и новые выборы станут шагами, необходимыми для вступления в новый исторический этап развития эпохи независимости.

"Мы поддерживаем решение о роспуске парламента. Считаю, что агитационная кампания в связи с парламентскими выборами должна быть посвящена пропаганде реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым в масштабах страны. Проведение просветительских работ в этом направлении положительно повлияет на избирательную кампанию», - подытожил Иса Габиббейли.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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