Иса Габиббейли: Необходимо актуализировать формирование обновленного парламента

28 ноября 2019 20:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для завершения меогих реформ в Азербайджане необходимо сделать изменения и в законодательном органе страны

Об этом в четверг сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент), вице-президент Академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли.

По его словам, под руководством Президента Ильхама Алиева во всех сферах жизни общества проводятся широкомасштабные мероприятия.

«Реформы, которые в последнее время больше всего проводятся в исполнительных структурах, доказали, что это полезно для развития общества. Ранее на основании предложений Президента Ильхама Алиева в Милли Меджлисе были рассмотрены вопросы усовершенствования законов по правовой политике. Это в свою очередь доказало, что реформы в сфере судебной системы оказались эффективными для общества. По этой причине для завершения реформ необходимы и неминуемы изменения и в законодательном органе страны. Эти реформы послужат дальнейшему развитию страны», - сказал Габиббейли.

Он отметил, что для успешной реализации реформ в других сферах Милли Меджлис должен принять законы нового типа. А это актуализирует необходимость формирование обновленного парламента. Роспуск парламента и новые выборы станут шагами, необходимыми для вступления в новый исторический этап развития эпохи независимости.

"Мы поддерживаем решение о роспуске парламента. Считаю, что агитационная кампания в связи с парламентскими выборами должна быть посвящена пропаганде реформ, осуществляемых Президентом Ильхамом Алиевым в масштабах страны. Проведение просветительских работ в этом направлении положительно повлияет на избирательную кампанию», - подытожил Иса Габиббейли.

Напомним, что на сегодняшнем заседании Политического совета правящей партии Ени Азербайджан (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат: Взаимоотношения между Россией и Азербайджаном становятся все более тесными
Политика 20:28
Афлатун Амашов: Решение в связи с парламентом вызвано адекватной реакцией на реформы Президента Ильхама Алиева
Политика 19:53
Депутат: Х Азербайджано-российский форум придал новый импульс развитию двустороннего стратегического партнерства
Точка зрения 15:06
Депутат: Вместо того, чтобы демонтировать памятник Нжде, Пашинян озвучивает смешные и абсурдные мысли
Политика 27 ноября 16:15
Али Керимли — наглядный пример предательства, враждебности к народу — депутат
Политика 25 ноября 20:26
Депутат: В решении по вынужденным переселенцам необходимо убрать некоторые пункты
Политика 25 ноября 20:15
Лента новостей
Ангела Меркель упала во время выступления в Берлине
Европа 21:26
Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство
Арабские страны 21:12
Казахстанская авиакомпания откроет рейсы в Саудовскую Аравию
Бизнес 20:59
ReAL примет участие в парламентских выборах - руководитель движения призвал оппозицию принять участие в выборах
Политика 20:48
В Азербайджане введут новые правила по приспособлению инфраструктурных объектов для лиц с инвалидностью
Экономика 20:37
AFB Bank расширил состав аудиторского комитета
Финансы 20:33
Депутат: Взаимоотношения между Россией и Азербайджаном становятся все более тесными
Политика 20:28
В Милли Меджлисе обсуждаются изменения в закон об ОМС
Общество 20:22
Разговор как по маслу с министром гостеприимства и застолья и капитаном Джавидом - в гостях у МИА Trend (ФОТО)
Интервью 20:07