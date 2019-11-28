На заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента (версия 4)

28 ноября 2019 17:42 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 15:25)

БАКУ /Trend/ - На заседании Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

"Политсовет партии на прошедшем сегодня заседании обсудил вопросы, связанные с продолжением реформ в парламенте Азербайджана. Концепция реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, его достижения и успехи серьезно обсуждаются в обществе. Население ощущает эффект этих реформ, поддерживает их", - сказал Ахмедов, отметив, что партия "Ени Азербайджан" вносит и продолжит вносить свой вклад в реализацию этих реформ.

По его словам, проводимые в стране реформы охватывают самые разные сферы общественной жизни.

"Естественно, что главная цель этих преобразований - развитие Азербайджана, диверсификация экономики страны, дальнейшее укрепление экономической мощи Азербайджана, а также обеспечение на этом фундаменте еще более ускоренного развития социальной сферы и повышение благосостояния граждан", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, 2019 год можно считать периодом, когда проводимые главой государства реформы приняли еще более динамичный характер.

"В текущем году было осуществлено множество важнейших преобразований. Линия этих реформ будет продолжена и далее. Особенно нужно отметить реализованные по инициативе и в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева социальные пакеты, которые, считаю, были встречены гражданами с удовлетворением", - добавил Ахмедов.

Исполнительный секретарь ПЕА отдельно отметил, что население страны с удовлетворением встретило и кадровые реформы главы государства.

"Преобразования, которые проводятся в Азербайджане по инициативе Президента Ильхама Алиева, носят системный, обширный характер, и они должны охватить все сферы без исключения", - сказал вице-премьер.

По его словам, сейчас преобразования охватили две ветви власти - проводятся реформы в исполнительной власти, а также в судебно-правовой системе.

"Но подчеркну: для того, чтобы концепция реформ была полностью системной, чтобы она полностью отвечала общему развитию страны, чтобы были достигнуты все поставленные задачи, преобразования должны проводиться во всех трех ветвях. Таким образом, члены партии пришли к выводу, что законодательная власть не должна оставаться в стороне", - отметил Ахмедов.

По его словам, члены Политсовета были единодушны в том, что парламент необходимо обновить.

"ПЕА сегодня открыто выражает необходимость обновления Милли Меджлиса, его осовременивания. Отмечу, что ПЕА принадлежит большинство в парламенте. Исходя из этой необходимости обновления Милли Меджлиса Политсовет партии рекомендовал депутатскому корпусу обратиться к главе государства с инициативой о роспуске парламента", - подытожил Али Ахмедов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов: В проведении съезда ПЕА в связи с выборами нет нужды
Политика 16:10
Али Ахмедов: В следующем парламенте будет сформирован корпус из молодежи
Политика 15:49
На заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента
Политика 15:25
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю 27-летия ПЕА (ФОТО)
Политика 21 ноября 15:56
Али Ахмедов: ПЕА с честью и достоинством служит азербайджанскому народу свыше 26 лет
Политика 21 ноября 15:09
Али Ахмедов: Президент и правительство продолжат предпринимать шаги по улучшению благосостояния граждан
Политика 18 ноября 12:15
Лента новостей
В Грузии пройдет ежегодное собрание Азиатского банка развития
Финансы 18:26
Казахстан и Кыргызстан модернизируют пункты пропуска между странами
Бизнес 18:24
Сократились платежные операции иностранных граждан с банковскими картами в Азербайджане
Финансы 18:20
Азербайджанская компания о ходе строительства дорожного проекта в Центральной Азии
Бизнес 18:20
ТОП 5 стран-импортеров азербайджанской ненефтяной продукции
Бизнес 18:18
В Азербайджане пройдут экзамены экстерном для лиц без полного и неполного среднего образования
Общество 18:15
Узбекистан будет выплачивать субсидии местному производству сельхозтехники
Бизнес 18:14
Грузия сократила импорт электроэнергии из Азербайджана
Энергетика 18:12
Грузия увеличила импорт газа из Азербайджана
Энергетика 18:07