На заседании Политсовета ПЕА депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - На заседании Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) депутатам, представляющим партию в Милли Меджлисе, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске парламента.

Об этом на пресс-конференции сказал вице-премьер, заместитель председателя – исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, сообщает в четверг Trend.

"Политсовет партии на прошедшем сегодня заседании обсудил вопросы, связанные с продолжением реформ в парламенте Азербайджана. Концепция реформ, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым, его достижения и успехи серьезно обсуждаются в обществе. Население ощущает эффект этих реформ, поддерживает их", - сказал Ахмедов, отметив, что партия "Ени Азербайджан" вносит и продолжит вносить свой вклад в реализацию этих реформ.



По его словам, проводимые в стране реформы охватывают самые разные сферы общественной жизни.

"Естественно, что главная цель этих преобразований - развитие Азербайджана, диверсификация экономики страны, дальнейшее укрепление экономической мощи Азербайджана, а также обеспечение на этом фундаменте еще более ускоренного развития социальной сферы и повышение благосостояния граждан", - подчеркнул вице-премьер.



По его словам, 2019 год можно считать периодом, когда проводимые главой государства реформы приняли еще более динамичный характер.

"В текущем году было осуществлено множество важнейших преобразований. Линия этих реформ будет продолжена и далее. Особенно нужно отметить реализованные по инициативе и в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева социальные пакеты, которые, считаю, были встречены гражданами с удовлетворением", - добавил Ахмедов.

Исполнительный секретарь ПЕА отдельно отметил, что население страны с удовлетворением встретило и кадровые реформы главы государства.



"Преобразования, которые проводятся в Азербайджане по инициативе Президента Ильхама Алиева, носят системный, обширный характер, и они должны охватить все сферы без исключения", - сказал вице-премьер.



По его словам, сейчас преобразования охватили две ветви власти - проводятся реформы в исполнительной власти, а также в судебно-правовой системе.

"Но подчеркну: для того, чтобы концепция реформ была полностью системной, чтобы она полностью отвечала общему развитию страны, чтобы были достигнуты все поставленные задачи, преобразования должны проводиться во всех трех ветвях. Таким образом, члены партии пришли к выводу, что законодательная власть не должна оставаться в стороне", - отметил Ахмедов.

По его словам, члены Политсовета были единодушны в том, что парламент необходимо обновить.

"ПЕА сегодня открыто выражает необходимость обновления Милли Меджлиса, его осовременивания. Отмечу, что ПЕА принадлежит большинство в парламенте. Исходя из этой необходимости обновления Милли Меджлиса Политсовет партии рекомендовал депутатскому корпусу обратиться к главе государства с инициативой о роспуске парламента", - подытожил Али Ахмедов.

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