Президент Ильхам Алиев предоставил Литвину Абасову персональную пенсию Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Ливтину Абасову персональной пенсии Президента Азербайджана.
Согласно распоряжению, за продолжительную эффективную деятельность в строительной сфере Азербайджана Литвину Ибиш оглу Абасову предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.
Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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