Президент Ильхам Алиев предоставил Литвину Абасову персональную пенсию Президента Азербайджана

28 ноября 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о предоставлении Ливтину Абасову персональной пенсии Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, за продолжительную эффективную деятельность в строительной сфере Азербайджана Литвину Ибиш оглу Абасову предоставляется персональная пенсия Президента Азербайджана.

Кабинету министров поручается решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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