В Азербайджане утвержден протокол о безвизовом режиме с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Казахстаном утвержден новый протокол, сообщает во вторник Trend.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался вопрос об утверждении Протокола «О внесении поправок в Соглашение о безвизовом въезде и выезде граждан Азербайджана и Казахстана", подписанном между правительствами двух стран 2 октября 2009 года

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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