Парламентские выборы в Азербайджане станут примером народной поддержки политике государства — депутат

6 декабря 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Предстоящие внеочередные парламентские выборы в Азербайджане задуманы с целью поддержки реформ, проводимых в стране, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Алиев отметил, что никакой альтернативы успешной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, нет: «Счастье, цветущее будущее азербайджанского народа, освобождение оккупированных земель, обеспечение территориальной целостности и суверенитета страны возможно только и только благодаря успешной политике, проводимой главой государства и реформам. Поэтому проведение внеочередных парламентских выборов в обновляющемся и успешно развивающемся Азербайджане станет наглядным примером народной поддержки успешной политике, проводимой в стране».

Касательно умозаключений оппозицией в связи с внеочередными парламентскими выборами, депутат отметил, что измышления радикальной оппозиции совершенно не отражают волю народа: «Народ решительно осуждает безалаберность, непрофессионализм оппозиции, ее деятельность против азербайджанской государственности и национальных интересов. Я бы посоветовал тем, кто называет себя лидерами оппозиции, чтобы они хоть раз подумали о нации, государственности и национальных интересах, и хоть сегодня предприняли конструктивные шаги в пользу государственности Азербайджана, находящегося в условиях войны. Все их заявления в связи с парламентскими выборами, не имеют и не могут иметь правовой основы, потому что Азербайджан — демократическое, правовое государство. Просто радикальная оппозиция, не имеющая никакой социальной опоры, не получающая народной поддержки, заранее предвидя свое бессилие на выборах, озвучивает абсурдные заявления».

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на девятое февраля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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